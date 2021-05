Un rouge à lèvres qui fait du bien à soi et aux autres

La Fondation Lise Watier s’associe aux pharmacies Jean Coutu et Brunet afin d’aider les femmes à atteindre l’autonomie financière par le biais de la vente d’un rouge à lèvres.

Pour chaque achat d’un rouge à lèvre «Rouge Gourmand» de Lise Watier effectué chez Jean Coutu et Brunet, 10$ seront remis au programme s’Entreprendre de la Fondation Lise Watier.

Ce programme s’adresse aux femmes qui souhaitent s’entreprendre professionnellement et devenir financièrement autonomes.

«L’autonomie financière, c’est la seule liberté qu’on a parce qu’on ne dépend plus de personne. On ne dépend plus du gouvernement, de personne, c’est une façon d’être libre», soutient Lise Watier, fondatrice de la Fondation Lise Watier en entrevue au Québec Matin Week-end.

Le programme s’Entreprendre propose trois volets : le profil entrepreneuriat, pour celles qui désirent se lancer en affaires, le profil Études postsecondaires, pour celles qui souhaitent effectuer un retour aux études et finalement le profil Retour à l’emploi pour les femmes qui désirent réintégrer le marché du travail.

Depuis la création du programme en 2017, le programme de la Fondation Lise Watier a permis d’aider plus de 400 femmes.

«Ça change non seulement la vie de ces femmes, mais aussi celle de leur famille et de leurs enfants», se réjouit Lise Watier.

Le rouge à lèvres «Rouge Gourmand» est en vente dès maintenant dans les pharmacies Jean Coutu et Brunet.

Pour plus d’informations, visitez : fondationlisewatier.com