Une femme de 29 ans portée disparue à Laval

Le Service de police de Laval demande l’aide de la population afin de retrouver une femme de 29 ans portée disparue depuis vendredi à Laval.

Vanessa Eugène s’est enfuie, le 30 avril, d’un centre hospitalier en tenant des propos laissant craindre pour sa sécurité, a indiqué le Service de police de Laval. Elle reste introuvable depuis.

La jeune femme mesure 1 m 75 (5 pi 9 po) et pèse 61,4 kg (135 lb). Elle a les cheveux noirs tressés et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir et un pantalon de camouflage vert.

Toute personne ayant des informations concernant Vanessa Eugène peut communiquer, de façon confidentielle, au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 210430 047.