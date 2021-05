COVID-19: baisse des hospitalisations au Québec et en Ontario

Le nombre de patients dans les hôpitaux du Québec et de l'Ontario a diminué, dimanche, une nouvelle particulièrement bienvenue en Ontario, où le système de santé est sous forte pression.

• À lire aussi: COVID-19: le Québec rapporte 1006 nouveaux cas et 9 nouveaux décès

Après avoir atteint pour une première fois le cap des 900 patients alités avec la COVID-19 aux soins intensifs samedi, l'Ontario a vu ce nombre redescendre à 895 dimanche. Au total, 1961 personnes luttaient contre la maladie dans les hôpitaux de la province, un nombre en baisse de 191 patients, mais une telle baisse est souvent observée les fins de semaine en Ontario.

En parallèle, le nombre de nouvelles infections a continué à fluctuer dans la province la plus peuplée du pays avec 3732 cas de plus, ainsi que 23 décès.

Afin de contrer les effets de la pandémie, le gouvernement ontarien a annoncé que, dès lundi, toutes les personnes de 18 ans et plus dans les régions les plus touchées pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner. La moitié des doses reçues par la province seront envoyées dans ces quartiers chauds, principalement à Toronto, dans sa banlieue et à Ottawa.

De son côté, le Québec a rapporté 1006 nouveaux cas et neuf décès, des nombres dans la lignée de ceux des derniers jours, au lendemain d'une manifestation monstre contre les mesures sanitaires qui a attiré des dizaines de milliers de personnes.

En parallèle, la lente diminution du nombre de personnes hospitalisées s'est poursuivie dans la Belle Province, avec 574 lits occupés par des patients atteints du virus (-4), dont 157 aux soins intensifs (-2).

Pas de parlement

Du côté de l'Ouest, l'Alberta a annoncé que l'Assemblée législative ne siégera pas pendant deux semaines, tandis que la province est devenue l'épicentre de la pandémie au pays.

Samedi, l'Alberta avait rapporté un nombre record de 2433 nouvelles infections, en plus d'un décès supplémentaire.

Dans le reste des Prairies, la Saskatchewan (239 cas, 1 mort) et le Manitoba (281 cas, 2 morts) ont aussi publié des bilans préoccupants, particulièrement pour le Manitoba, où on dénombrait moitié moins de cas à la mi-avril.

Du côté de l'Est, la Nouvelle-Écosse a continué à accumuler de lourds bilans avec 133 infections de plus, au lendemain d'un record de 148 contaminations, des données dues en partie à un retard dans l'analyse de tests.

La province a rapporté 655 cas au cours des sept derniers jours, soit 24,2% des 2708 infections recensées en Nouvelle-Écosse depuis le début de la pandémie.

Le premier ministre Iain Rankin a appelé ses concitoyens à ne pas se décourager. «Nous nous sommes recroquevillés par le passé et avons arrêté la propagation, et nous le ferons à nouveau», a-t-il indiqué par communiqué.

Terre-Neuve-et-Labrador, de son côté, a fait état de 18 infections, mais 11 d'entre elles concernent l'équipage d'un navire-cargo. Six cas et un décès ont aussi été notés au Nouveau-Brunswick.

À voir aussi