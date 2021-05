Des campeurs montréalais menacés d’expulsion

Un groupe de campeurs installés sur un terrain vacant de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, est menacé d’expulsion.

Les personnes établies sur le site, situé sur la rue Hochelaga près du boulevard de L’Assomption, sont notamment équipées d’un véhicule récréatif, de tentes, d’une génératrice et de réfrigérateurs.

La vingtaine de campeurs a reçu dans les derniers jours un avis d’éviction et a été avisée que des policiers devraient se présenter aujourd’hui pour les inviter à quitter les lieux.

Ils ne comptent cependant pas partir de l’endroit.

«Ils veulent nous évincer et on va essayer de tenir notre bout. On va essayer de rester ici le plus longtemps qu’on peut», a affirmé Guylain, un homme qui vit à cet endroit boisé depuis environ un mois.

Ce dernier demande «un peu de cœur et de compassion» de la part de la Ville de Montréal.

«On n’est pas ici pour détruire, on est venus s’installer. On a ramassé, on a aidé le regroupement ici qui fait le ménage dans le boisé», a plaidé le campeur.

Guylain soutient qu’il ne sait pas où le groupe ira s’installer s’il est expulsé du site qu’il occupe.

«Peut-être à l’arrière de l’hôtel de ville?», a-t-il ironisé.

Campement Notre-Dame

Cette situation n’est pas sans rappeler le campement de la rue Notre-Dame Est où plusieurs personnes, incapables de trouver un logement abordable, ont choisi d’y planter leur tente.

L’automne dernier, la Ville a démantelé le campement après qu’une tente ait pris feu.

Plusieurs campeurs ont cependant recommencé à s’installer sur le site dès la fonte de la neige ce printemps.

Bien que des ressources existent pour aider ces personnes à se trouver un toit, elles ne sont pas adaptées à tout le monde.

«Ce n’est pas tout le monde qui est fait pour aller vivre dans des ressources. Il y en a qui sont incapables de vivre en gang et qui préfèrent être tout seuls dans leur coin», a expliqué Guylain.

Crise du logement

Plusieurs organismes de protection des locataires sonnent l’alarme sur la difficulté pour plusieurs ménages de trouver un logement à prix abordable.

La situation n’est pas seulement observée à Montréal, mais dans toute la province, selon plusieurs spécialistes de la question.

La flambée du prix des loyers jumelée à un taux d’inoccupation beaucoup trop bas fait en sorte qu’il est très difficile pour plusieurs de trouver un toit dans un logement salubre.