Jeu-questionnaire: qu’avez-vous retenu de la saison de «Star Académie»?

Vous croyez tout connaître de «Star Académie 2021», des invités qui y sont passés, des accomplissements des «p’tits cœurs» de Lara Fabian, des numéros marquants de la saison? Faites le test... La finale de «Star Académie» est diffusée ce dimanche, à 19 h, à TVA.

1 - Complétez les paroles de la chanson thème, «Maintenant et partout»: «Allume-moi maintenant, emmène-moi partout, délivre-moi pleinement...»

A) «Imparfaite symétrie»

B)«Rien que pour me donner envie»

C)«Seulement pour se sentir en vie»

D)«Et pour le reste de ma vie»

2 - Comment se nomment les deux petits garçons du candidat William Cloutier?

Joel Lemay / Agence QMI

A) Benjamin et Laurent

B) Liam et Émile

C) Laurent et Éloi

D) Liam et Éloi

3 - Qui a été le premier candidat à quitter l’aventure?

A) Olivier Faubert

B) Charles Kamoun

C) Matt Moln

D) Meghan Oak

4 - Quelle pièce de Ginette Reno a été sacrée «Chanson de la nation»?

Joel Lemay / Agence QMI

A) «L’essentiel»

B) «Ma mère chantait toujours»

C) «Je ne suis qu’une chanson»

D) «Fais-moi la tendresse»

5 - Quel chanteur a invité Dashny Jules à chanter en studio avec lui?

Joel Lemay / Agence QMI

A) Corneille

B) Marc Dupré

C) Roch Voisine

D) Émile Bilodeau

6 - Quel plat Lara Fabian a-t-elle montré aux académiciens à cuisiner lorsqu’elle les a invités chez elle?

A) De la Mozzarella di buffala

B) Une sauce bolognaise aux lentilles

C) Une parmigiana

D) Du pesto

7 - Lequel des professeurs d’identité artistique avait apporté du beurre d’érable pour les académiciens à son premier cours avec eux?

A) Pepe Munoz

B) Yannick Nézet-Séguin

C) Anne Dorval

D) Marc Séguin

8 - Quel était le thème du numéro offert par René Simard lors de son passage au variété du 28 février?

Joël Lemay / Agence QMI

A) Le passage à la soixantaine

B) Les comédies musicales

C) Ses grands succès en carrière

D) Les chansons de feux de camp

9 - Matt, Rosalie, Maëva et William se sont risqués à proposer leurs propres compositions lorsqu’ils ont été mis en danger. Sauriez-vous identifier les titres de leurs chansons respectives?

A) «Or blanc», «L’attente», «Montagnes russes» et «Comment je te dirais»

B) «Nickel», «Mes pluies», «Sans swell», «Jusqu’où tu m’aimes»

C) «De l’or», «Les collines», «Le temps au temps» et «Si pour me voir»

D) «RDV sur la lune», «Si près et si loin», «J’irai à Waterloo» et «J’allais être papa»

10 - Laquelle de ces chansons de la directrice Lara Fabian n’a pas été insérée au numéro de cette dernière avec l’Orchestre Métropolitain?

A) «La différence»

B) «Leïla»

C) «Je t’aime»

D) «Humana»

11 - Marc Séguin a demandé aux académiciens de choisir une cause à laquelle il verserait son salaire rattaché à «Star Académie». Quel organisme ou organisation les jeunes ont-ils choisi de soutenir?

A) ENSEMBLE pour le respect de la diversité

B) Tel-Jeunes et Jeunes En Tête

C) Opération Enfant Soleil

D) Le Réseau québécois pour l’équité, la diversité et l’inclusion

12 - Le duo de Mario Pelchat et Jacob Roberge a certainement été l’un des grands moments des variétés du dimanche. Quelle chanson ont-ils partagée?

A) «Pleurs dans la pluie»

B) «Je ne t’aime plus»

C) «Voyager sans toi»

D) «Des milliards de personnes»

13 - Qui, parmi les académiciens, avait le plus de mal à s’extirper du lit le matin?

A) Charles Kamoun

B) Queenie Clément

C) Annabel Oreste

D) Lunou Zucchini

14 - Quel membre de l’Escouade «Star Académie» est allé donner un cours de Zumba matinal à l’académie de Waterloo pendant la saison?

A) Mathieu Dufour

B) Mélissa Bédard

C) Pierre-Yves Roy-Desmarais

D) Patrice Michaud

15 - Quel était le thème du deuxième segment élaboré par Mika, au variété du dimanche 4 avril ?

A) Le printemps

B) La liberté

C) Son propre univers musical

D) Les géants de la musique

Les bonnes réponses

1-C

2-D

3-A

4-C

5-A

6-D

7-D

8-B

9-C

10-B

11-A

12-B

13-C

14-A

15-B

Interprétation des résultats

10 bonnes réponses et plus:

Bravo! Vous connaissez parfaitement la plus récente mouture de «Star Académie». Vous êtes prêts à monter dans l’autobus pour participer à la prochaine édition! (Si vous ne faussez pas trop...)

De 5 à 9 bonnes réponses:

Vous avez peut-être été un peu volage et avez raté une ou deux quotidiennes – étiez-vous mélangés dans les changements d’heures de couvre-feu décrétés par le gouvernement? –, mais somme toute, vous avez été un téléspectateur même fidèle. Vous ne serez pas mis en danger la semaine prochaine, félicitations!

4 bonnes réponses et moins:

Vous avez peut-être manqué de discipline durant les répétitions, et les professeurs Lara Fabian, Gregory Charles et Ariane Moffatt pourraient vous rappeler de faire vos devoirs. Mais qu’importe, vous pourrez vous reprendre l’an prochain, et peut-être ferez-vous même verser une larme à Lara...