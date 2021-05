L’Alberta suspend ses travaux parlementaires pour deux semaines

L’Alberta a décidé dimanche de suspendre la session de printemps de ses travaux parlementaires pour une durée de deux semaines, en raison de l’augmentation inquiétante du nombre de cas de COVID-19 dans la province.

«Avec la COVID-19 qui continue de se répandre dans toute l’Alberta, le gouvernement a déterminé qu’il était imprudent de faire revenir les députés de toute la province à Edmonton après une semaine passée dans leur circonscription», a expliqué dans un communiqué Jason Nixon, leader parlementaire du gouvernement et député de Rimbey-Rocky Mountain House-Sundre.

«La suspension des procédures est la bonne chose à faire à mesure que le nombre de cas augmente», a-t-il ajouté.

Le gouvernement albertain a par ailleurs souligné que le Cabinet et les comités législatifs continueront de se réunir virtuellement jusqu’au 17 mai prochain.

Si cette décision a été discutée avec l’opposition officielle dans la journée, les néo-démocrates se sont toutefois opposés à cette interruption.

«Nous nous opposons catégoriquement à la décision lâche de Jason Kenney de fuir la législature alors que des mesures de santé publique cruciales, telles que les congés maladie payés, n’ont pas été adoptées et que la réponse plus large du gouvernement échoue», a déclaré sur Twitter la cheffe du NPD de l’Alberta et de l’opposition officielle, Rachel Notley.

La province de l’Ouest canadien a connu une augmentation inquiétante des cas de COVID-19 ces derniers jours, avec plus de 2000 infections quotidiennes enregistrées depuis jeudi.