PGA: un premier sacre pour Sam Burns au Championnnat Valspar

L’Américain Sam Burns a obtenu sa première victoire sur le circuit de la PGA, dimanche, lui qui a remporté le Championnnat Valspar à Palm Harbor, en Floride.

Le golfeur de 24 ans a remis une carte de 68 (-3) lors de son dernier tour de piste. Il a réalisé six oiselets et commis trois bogueys. Cela lui a permis de conclure l’événement avec un cumulatif de 267 (-17).

Burns a ainsi remporté un deuxième championnat chez les professionnels. En 2018, il avait gagné le Championnat Club Car. Il s’agit d’un tournoi du circuit de développement de la PGA, le Korn Ferry.

Le plus proche poursuivant du vainqueur de la compétition de Palm Harbor a été l’Américain Keegan Bradley. Ce dernier partageait le sommet du classement avec Burns après le troisième 18 trous. Le jeune vétéran de 34 ans a dû se contenter de la normale (71) pour sa quatrième et dernière ronde. Il a terminé à trois coups du gagnant.

Du côté des Canadiens qualifiés pour les rondes du week-end, Corey Conners et Michael Gligic ont respectivement joué 71 (N) et 69 (-2) dimanche. Le premier a pris le 21e échelon à 279 (-5), tandis que le second a terminé au 29e rang avec un coup de plus que son compatriote.