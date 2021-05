Dix projets récréatifs bénéficient d’un financement à Montréal

Québec et Ottawa vont investir près de 70 millions $ afin de remettre en état dix infrastructures récréatives ou sportives à Montréal.

«L’accessibilité à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est un incitatif fort pour favoriser la pratique régulière d’activités physiques», a souligné lundi par voie de communiqué la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.

Sur ce financement, une aide de 20 millions $ sera réservée exclusivement à la rénovation et la reconstruction partielle du centre récréatif Gadbois, situé dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Des gymnases, une piscine intérieure, des gradins, des vestiaires, des salles pour les arts martiaux, une salle de conditionnement physique, une salle d’haltérophilie et des locaux de service devraient ainsi voir le jour dans ce complexe.

«Ces investissements permettront de créer des emplois et de relancer l’économie tout en offrant aux Montréalais et aux visiteurs de la région des choix plus nombreux et de meilleure qualité pour apprendre, jouer et s’entraider», a précisé Catherine McKenna, ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités.

Près de 200 projets d’infrastructures récréatives et sportives sont prévus dans la province par le biais de ce type d’investissement.

Les projets montréalais concernés par ce financement: