Il existe deux types de surdité

On a tendance à tort à considérer la surdité comme une pathologie uniforme réservée aux seniors, ou aux personnes atteintes dès la naissance. Or, il existe deux types de perte auditive affectant différentes parties de l’oreille; et si la surdité dite de perception est généralement génétique ou liée au vieillissement, la surdité de transmission peut aussi être causée par des accidents susceptibles de toucher n’importe qui. Une surdité mixte peut également mélanger plusieurs causes. Voilà pourquoi, en cas de baisse d’audition, le mieux reste de passer un test de dépistage auditif.