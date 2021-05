Le parc riverain de Lachine sera aménagé pour l’été

Les Montréalais pourront profiter de plusieurs aménagements du 10 juin au 26 septembre, sur le site du futur parc riverain prévu dans l’arrondissement de Lachine.

«Il s’agit d’un premier pas concret vers la transformation de ce site unique, de cette destination qui met en valeur le caractère insulaire de notre ville», a souligné lundi par voie de communiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Un service de location d’embarcations légères non motorisées et près de cinq zones d’activités seront mis à la disposition des citoyens pour l’été. Selon l’évolution du contexte sanitaire, une programmation devrait également être proposée en collaboration avec le Festival de musique émergente (FME).

«Nos grands parcs sont un atout inestimable pour Montréal. Au cours des cinq prochaines années, quelque 25 millions de dollars seront investis dans le parc riverain de Lachine pour le bien de la population montréalaise et de sa qualité de vie», a indiqué Robert Beaudry, responsable de la gestion et de la planification immobilière, de l’habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif.

Les Montréalais sont invités à participer au choix de programmation et d’aménagement du parc riverain lors d’une consultation publique qui sera lancée en juin par la Ville.