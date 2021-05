Les Sénateurs donnent un coup de pouce au CH

Les Sénateurs ont aidé la cause du Canadien de Montréal, lundi soir, à Ottawa, en défaisant les Jets de Winnipeg par la marque de 2 à 1.

Cette victoire des Sénateurs, jumelée à la victoire du Tricolore, a permis à la formation montréalaise de rejoindre les Jets au troisième rang de la section Nord.

Nikita Zaitsev a fait la différence avec son troisième but de la saison, inscrit avec l’aide de Drake Batherson et de Connor Brown avec moins de deux minutes à faire au temps réglementaire.

Brown avait ouvert la marque en première période pour l’équipe locale en comptant son 18e but de la saison, en infériorité numérique.

Le défenseur Josh Morrissey a nivelé les chances à mi-chemin dans le troisième vingt.

Filip Gustavsson a réalisé 28 arrêts pour les Sénateurs tandis que Laurent Brossoit a cédé deux fois sur 18 tirs à l’autre bout de la patinoire.

Les Bruins en séries

À Newark, les Bruins de Boston ont assuré leur place en séries éliminatoires en blanchissant les Devils du New Jersey 3 à 0.

Cette qualification des Bruins, quatrièmes dans la section Est, met fin aux espoirs des Rangers, qui étaient à leur poursuite.

Tuukka Rask a repoussé 20 tirs pour réussir son deuxième blanchissage de la saison, et son 52e en carrière.

Nick Ritchie, Patrice Bergeron et Matt Grzelcyk ont déjoué Scott Wedgewood, qui a fait face à 42 lancers. C'était d'ailleurs la 20e réussite de Bergeron cette saison. Il a atteint cette marque pour la 12e fois de sa fructueuse carrière.

Ovechkin revient puis repart

À New York, les Capitals de Washington ont vaincu les Rangers de New York par la marque de 6 à 3.

De retour dans la formation des Capitals pour la première fois depuis le 22 avril, Alex Ovechkin a été contraint de quitter le match après une seule présence. L’attaquant russe a retraité au vestiaire après seulement 39 secondes de jeu. L’équipe a ensuite annoncé qu’il ne serait pas de retour au jeu en raison d’une blessure au bas du corps.

La rencontre a également été marquée par un autre écart de Tom Wilson. Après avoir porté un coup vicieux à la tête de Pavel Buchnevich, qui était déjà au sol et dans l’incapacité de se défendre, l’attaquant des Capitals a frappé sans ménagement Artemi Panarin qui était venu à la défense de son coéquipier. Wilson a écopé de deux pénalités mineures pour rudesse et de 10 minutes d’inconduite. Buchnevich et Panarin ont aussi été pénalisés.

Garnet Hathaway a inscrit le but vainqueur pour les Capitals. Chez les Mika Zibanejad a marqué deux fois pour les Rangers. Kaapo Kakko a aussi touché la cible, aidé par Alexis Lafrenière.