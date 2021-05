Maple Leafs c. Canadien: un avant-goût des séries pour le Tricolore?

Avec une participation en séries éliminatoires presque dans la poche et un possible affrontement contre les Maple Leafs de Toronto au premier tour, le Canadien de Montréal tentera de trouver des solutions pour ralentir ses rivaux, qu’il croisera trois fois cette semaine.

Les deux clubs se sont déjà affrontés sept fois cette saison et le Tricolore montre une fiche de 2-4-1. Le Canadien a toutefois la possibilité de rejoindre les Jets de Winnipeg au troisième rang de la section Nord, ce qui lui permettrait d’affronter en principe les Oilers d’Edmonton en séries.

Les joueurs demeurent toutefois concentrés sur le duel du jour et refusent de se projeter en séries pour l’instant.

«Je pense que notre concentration présentement est sur le match de ce soir, a dit Josh Anderson en vidéoconférence. Nous regardons vers le haut au classement et nous sommes seulement à deux points de Winnipeg. Ainsi, ces matchs seront cruciaux et nous devons continuer avec le rythme que nous avons depuis deux parties.»

«Tout est possible. Ces six duels sont importants. Mais il n’y a pas de match facile et ça commence ce soir. Nous ne voulons pas regarder trop loin devant.»

Momentum

Après un mois d’avril difficile, le Canadien semble retrouver son élan avec deux victoires de suite aux dépens des Jets et des Sénateurs d’Ottawa. Chaque fois, l’équipe a effacé des retards et la situation est encourageante, aux yeux d’Anderson.

«C’est sûr. Quand tu gagnes deux fois de suite, tu te sens bien à propos de ton jeu. La confiance est plus présente. Je pense que nous avons montré beaucoup de caractère au cours de ces deux matchs, et nous devons continuer comme ça.»

Stopper Matthews

Auston Matthews, premier marqueur de la Ligue nationale de hockey (LNH), a eu son mot à dire dans cette série entre les deux équipes cette saison avec cinq buts et 11 points.

Anderson, qui évolue avec Phillip Danault et Jesperi Kotkaniemi, aura le mandat d’affronter le gros trio des Leafs lundi soir.

«C’est un joueur spécial et il semble marquer tous les soirs. Ce sera un bon défi que notre trio accepte et aime avoir. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour l’empêcher de marquer.»

Pour Danault, la situation est un peu différente, puisqu’il est habitué de jouer avec Tomas Tatar et Brendan Gallagher dans ce rôle de trio ayant comme tâche de neutraliser les gros éléments offensifs. Mais aux yeux de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, Danault n’est pas affecté par ce changement de compagnons.

«La chimie est différente, a-t-il concédé. Mais je pense que tranquillement, avec Josh à droite, ça fait quelques matchs qu’ils jouent ensemble. "KK" avait joué avec Danault quelques matchs aussi. Donc, pour Phil, ça ne change pas grand-chose. Je m’attends à ce que les trois jouent un match solide.»

Mises à jour

Ducharme a également commenté la situation des blessés. Les cas de Tatar, Shea Weber et Paul Byron sont réévalués chaque jour. Carey Price devrait patiner mardi, tandis que Gallagher devrait être de retour pour les éliminatoires.

Jake Allen sera devant le filet, lundi.