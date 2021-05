«Petry a tout créé»-Cole Caufield

Cole Caufield a reçu les éloges de Phillip Danault et de Nick Suzuki après le match. Modeste dans ses célébrations, l’Américain de 20 ans a renvoyé l’ascenseur à Jeff Petry pour décrire son autre but gagnant en prolongation.

« Le sentiment est toujours aussi incroyable. Jeff a encore réussi à me trouver sur la glace, il a attiré deux joueurs sur lui. Il a tout créé sur ce jeu. Il était sur la glace pour pratiquement toute la prolongation. Il sort de gros matchs tous les soirs. »

– Cole Caufield

Auteur de trois passes dans ce gain de 3 à 2 en prolongation contre les Maple Leafs, Suzuki a amassé 10 points (4 buts, 6 passes) à ses six dernières sorties. Il est de retour sur le bon chemin après un passage à vide lors du mois de mars et les trois premières semaines en avril.

« C’est clairement une courbe d’apprentissage. L’an passé, j’avais joué un peu partout et sans me retrouver au sein des deux premiers trios. Maintenant, j’ai la confiance que je peux jouer contre tout le monde. Les entraîneurs me font aussi confiance, ils m’envoient sur la glace dans les moments clés. En milieu de saison, j’ai connu des difficultés. Je veux continuer à apprendre, continuer à m’améliorer et rester confiant contre les meilleurs joueurs. »

– Nick Suzuki

Phillip Danault, un choix de premier tour des Blackhawks en 2011, avait marqué son premier but dans la LNH à son 12e match. C’était le 8 janvier 2016. À l’instar de ses coéquipiers, il est charmé par les débuts de Caufield dans l’uniforme du CH.

« Je ne veux pas trop placer de pression sur Cole. On le connaît, il a un tir incroyable et c’est un bon joueur dynamique. Moi, à mes cinq premiers matchs dans la LNH, j’avais un rôle complètement différent. Cole amène sa force. Mais il ne faut pas s’attendre à le voir marquer tous les soirs même s’il aime les grands moments ! »

– Phillip Danault