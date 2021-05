Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 4 mai:

«La dérape»

Le coup d’envoi de la troisième et ultime saison de la série marque le début d’une série de grands changements dans la vie de Julie (Camille Felton), une jeune et déterminée pilote. Fini le secondaire et bienvenue aux ligues majeures de la course avec la signature d’un contrat professionnel.

Mardi, 19 h 30, TVA.

«Total Recall: mémoires programmées»

Ce film suit un ouvrier qui devient le centre d’intérêt d’une chasse à l’homme après un problème survenu lors de l’implantation de souvenirs. En fuite, il découvre son passé d’agent secret. Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel et Bryan Cranston font partie de la distribution.

Mardi, 19 h 30, addikTV.

«Vie de chalet»

Le temps est venu pour Émilie et son conjoint de métamorphoser le chalet qu’il possède depuis quelques années. Sortie tout droit des années 1980, la salle de bain doit subir une cure de jouvence. Aussi, il faut maximiser la vue splendide qu’offrent les lieux afin d’en faire un endroit de rêve.

Mardi, 20 h, Canal Vie.

«Bons baisers de la planète Schtroumpf»

Les Schtroumpfs renferment leur part de mystère. On ignore presque tout de leurs origines et on ne sait pas pourquoi il n’y a qu’une fille parmi les 100 habitants. Ce documentaire se lance à la quête de réponses avec des arrêts aux quatre coins du monde.

Mardi, 20 h, Télé-Québec.

«Quand Benoît est là!»

Au Temaki de Chicoutimi, Benoît en profite pour rouler ses premiers makis avec un chef et redécouvre la soupe won-ton. À L’Empreinte de Sherbrooke, il a droit à du flétan et à une surprise sucrée grâce à un passage secret. Dernier épisode de la deuxième saison.

Mardi, 21 h, Zeste.

«Mission sauvage au Malawi»

La vétérinaire Amanda Salb a des pensionnaires et des responsabilités animales pour le moins uniques sur les terres africaines. En plus de devoir faire passer un examen à un python et d’installer un collier émetteur autour du cou d’un bébé guépard, on lui confie un bébé singe turbulent.

Mardi, 22 h, ICI Explora.

«Jules et Jim»

Ce drame romantique signé François Truffaut est sorti au début des années 1960. Il met en vedette Jeanne Moreau dans la peau de Catherine, une femme qui peine à choisir un amoureux entre son mari, l’Autrichien Jules (Oskar Werner), et le grand ami de celui-ci, le Français Jim (Henri Serre).

Mardi, 23 h, TFO.