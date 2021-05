Tout ce que vous devez savoir sur la Honda Civic 2022

Sur la plateforme Twitch, Honda a levé le voile sur la onzième génération de la Civic. Pour en discuter, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Sébastien Brassard, président de Honda de Terrebonne, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Questionné quant au long délai lié à ce dévoilement qu'on attendait l'année dernière, M. Brassard a précisé que « l’année 2020 a été remplie de défis pour plusieurs manufacturiers. L’arrivée de la Civic a été reportée de quelques mois selon moi. On va l’avoir à peu près huit mois après la date initiale qui était prévue pour l’automne dernier. Chez Honda, habituellement, quand on sort un véhicule, il est abouti et il est prêt à sortir. Ils ne devanceront pas sa sortie en disant que des mises à niveau seront apportées par la suite. »

Avec M. Brassard, il aussi été question de l’évolution de la Honda Civic à travers les années, de la place qu’elle occupe dans le cœur des Québécois et de l’importance de la transmission manuelle pour cette voiture compacte.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question du Hyundai Kona N et de l’annulation du Grand Prix de Formule 1 du Canada.

Essais routiers

Toujours au cours de la même émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont livré leurs impressions sur les Kia Carnival et Audi Q5.

Réponses aux questions du public

Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant les délais de livraison de la camionnette Ram et l’achat d’un Ford Explorer d’occasion.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, et en reprise le dimanche à 14h.