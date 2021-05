Un autre record pour Tom Brady

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady a réalisé une nouvelle marque, sauf que cette fois, il n’a pas eu à consacrer beaucoup d’énergie pour ce faire.

Selon le réseau Action Network, le chandail du célèbre numéro 12 a établi un record pour le plus grand nombre de ventes effectuées par la compagnie Fanatics en 2020-2021. Cette dernière n’a cependant pas publié les chiffres précis des achats en question, affirmant en revanche que Brady avait permis aux «Bucs» d’afficher une hausse vertigineuse de 1200 % des ventes de leurs dossards en un an. Il s’agit de la plus importante progression de l’histoire pour un club de la NFL.

Le président et chef de la direction de Fanatics, Michael Rubin, a rappelé que Tampa Bay était passé du 28e rang au premier parmi les équipes du circuit Goodell pour le total de chandails vendus depuis 2019.

Le gilet le plus vendu en un an était auparavant celui du pivot des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes et datait de 2018-2019.