C’est terminé pour Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov à Madrid

Le Québécois Félix Auger-Aliassime et le Canadien Denis Shapovalov ont tous deux subi l’élimination au tournoi de Madrid, mardi.

Le premier a été sèchement vaincu au premier tour par le Norvégien Casper Ruud 6-1 et 6-4. Ce dernier a eu besoin de seulement 91 minutes pour triompher aux dépens du 20e joueur mondial. Étant deux échelons plus bas que son opposant, Ruud a capitalisé sur trois des neuf balles de bris auxquelles il a eu droit et n’a pas eu à sauver une seule fois son service.

La journée difficile d’Auger-Aliassime s’est poursuivie en double, car il a baissé pavillon 6-2 et 6-4 en compagnie du Polonais Hubert Hurkacz face au duo allemand d’Alexander Zverev et de Tim Puetz.

De son côté, Shapovalov a rendu les armes en trois manches de 6-4, 5-7 et 6-4 devant le Kazakh Alexander Bublik en deuxième ronde.

Le vainqueur a mis 2 h 19 min pour remporter un second duel en autant d’occasions en carrière contre l’Ontarien qui était la 11e tête de série de la compétition.

Shapovalov a commis 14 doubles fautes, soit deux fois plus que le 44e joueur de l’ATP. Il a aussi concédé 14 balles de bris et Bublik en a profité à trois reprises. Pour sa part, le joueur de l’unifolié a pris le service adverse deux fois en six tentatives.

Pour l’ensemble de l’affrontement, le perdant a conservé un pourcentage d’efficacité de 51 % sur son premier service. En double, «Shapo» et l’Indien Rohan Bopanna ont rendez-vous au deuxième tour avec les favoris, les Colombiens Robert Farah et Juan Sebastian Cabal.

