Charles Leblanc: un pas de plus vers les grandes ligues

Le joueur de baseball québécois Charles Leblanc fait officiellement partie du club-école AAA des Rangers du Texas, du moins, pour amorcer la nouvelle saison dans les ligues mineures.

La nouvelle a été confirmée dans un communiqué publié mardi par l'équipe en question, l’Express de Round Rock.

Pour Leblanc, 24 ans, il s’agit d’un pas de plus vers son rêve d’évoluer un jour dans le baseball majeur. L’athlète originaire de Laval gravite dans l’organisation des Rangers depuis 2016, soit l’année où il a été repêché par ce club.

En 2019, Leblanc avait passé la saison complète au niveau AA, disputant 124 matchs avec les RoughRiders de Frisco. Il avait alors maintenu une moyenne au bâton de ,265, menant par ailleurs son équipe au chapitre des points comptés (73).

Rappelons que la pandémie de COVID-19 avait ensuite annulé la saison, l’an dernier.

Avec le fils de Delino DeShields

L’exploit d’évoluer dans le AAA n’est pas banal pour Leblanc, d’autant plus qu’il évolue habituellement à l’avant-champ. Cela vient souligner son brio en défensive. Les autres joueurs de l’Express confirmés à l’avant-champ sont: le Vénézuélien Yonny Hernandez, le Cubain Andy Ibanez, le Domincain Anderson Tejeda de même que les Américains Curtis Terry et Jake Hoover.

Un coup d’œil au reste de la formation de Round Rock permet par ailleurs de noter un nom familier pour les amateurs de baseball du Québec: Delino DeShields Jr. Celui qui est évidemment le fils de l’ancien joueur des Expos de Montréal évolue comme voltigeur. Dans son cas, il a déjà joué 576 matchs dans le baseball majeur.

Pour 2021, chaque club au niveau AAA peut compter jusqu’à 33 joueurs, dont cinq se retrouvant sur une escouade de réserve afin d’aider la formation du baseball majeur pour les matchs à l’étranger. La limite de joueurs actifs est toutefois toujours de 28.

Bientôt contre Abraham Toro?

En plus de Leblanc, le Québécois Abraham Toro, de l’organisation des Astros de Houston, en est un autre qui pourrait voir passablement d’action dans le AAA cette saison. Il figure pour sa part dans la formation des Skeeters de Sugar Land.

D’ailleurs, Leblanc et Toro risquent de se croiser prochainement, puisque l’Express et les Skeeters s’affronteront dans une série de six matchs, du 13 au 18 mai, à Round Rock. D’ici là, l’équipe de Leblanc entamera notamment sa saison, ce jeudi 6 mai, contre les Dodgers d’Oklahoma City.

- À propos du club-école AAA des Blue Jays de Toronto, soit les Bisons de Buffalo, le début de la saison était prévu mardi soir. Le jeune Nate Pearson devait être au monticule pour les Bisons afin d’affronter Worcester, filiale des Red Sox.