COVID-19: les 40 ans et plus peuvent prendre rendez-vous

Les rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 des Québécois de 40 ans et plus sont d’ores et déjà disponibles, une journée avant l’échéancier prévu par l’Institut national de santé publique du Québec.

La prise de rendez-vous pour ce groupe d’âge a été ouverte mardi en début de soirée sur la plateforme web Clic Santé.

Vendredi, l’offre de vaccination sera déjà élargie aux 35 ans et plus, et d’ici le 14 mai, tous les adultes de la province pourront prendre rendez-vous pour recevoir une première dose du vaccin.

En date de lundi, 3 308 542 doses avaient été administrées aux Québécois, tandis que 37,7 % de la population de la Belle Province avait été inoculé au moins une fois. Lors de la dernière semaine, environ 55 000 personnes ont été inoculées chaque jour.

Mardi, le premier ministre François Legault a réitéré son objectif d’avoir 75 % de la population vaccinée au moment de la fête nationale, le 24 juin.

Le ministre de la Santé Christian Dubé s’est également réjoui de la réponse des Québécois, assurant que la campagne de vaccination allait bon train et qu’elle s’accélèrerait rapidement.