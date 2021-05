Le cap du milliard en 11 ans

Âgée de seulement 11 ans, Eddyfi/NDT a maintenant une valeur dépassant le cap du milliard de dollars, selon la direction. Et il n’est pas question de ralentir : l’entreprise vient de conclure une deuxième transaction en l’espace de cinq semaines dont le montant de la facture varie entre « 75 et 100 millions $ », a appris Le Journal.

Eddyfi/NDT officialisera aujourd’hui l’acquisition de la compagnie Senceive, située au Royaume-Uni. Ce sont 60 salariés qui rejoindront les rangs de la cie de Québec spécialisée dans les équipements et les logiciels d’inspection destinés aux contrôles non destructifs pour les secteurs du pétrole, de l’aérospatiale, des mines, du transport, de l’énergie et du nucléaire.

Selon le président d’Eddyfi/NDT, cette acquisition ouvrira à sa compagnie les portes de nouveaux marchés sur la scène internationale.

« Senceive est dans un domaine où nous n’étions pas encore », avance Martin Thériault. « Ils font des senseurs géophysiques pour des tunnels, des routes, des ponts ou des pipelines. S’il y a des mouvements de sol, avec ces capteurs, on peut le mesurer. Cela permet d’avoir un avertissement avant que la situation devienne problématique », explique l’homme d’affaires.

En raison de la COVID-19, cette emplette a dû se faire à distance. Le président n’a même pas encore visité les installations au Royaume-Uni du groupe, qui demeurera une entité distincte d’Eddyfi/NDT.

« Il y a un an, nous n’aurions jamais considéré d’acheter une entreprise sans la voir, maintenant, nous sommes rendus là », souligne-t-il. « Tu dois travailler différemment. Nous avons envoyé une personne qui était locale. Nous avons aussi eu la documentation à distance », raconte-t-il.

Autres achats dans les plans

En mars dernier, rappelons qu’Eddyfi/NDT avait mis le grappin sur l’entreprise Dynamic Risk, de Calgary, pour une somme entre 75 et 100 millions $.

Depuis 2016, ce sont 850 millions de dollars qui ont été injectés par les actionnaires pour conclure dix acquisitions, dont 500 millions de dollars ont notamment servi pour l’achat de NDT Global, en 2020. D’ailleurs la compagnie prévoit demeurer du côté des prédateurs pour les prochaines années afin d’appuyer sa croissance.

La direction espère réaliser environ quatre transactions par an. « Il faut toutefois être deux pour danser », nuance M. Thériault, avec humour.

À l’automne dernier, Eddyfi/NDT a pondu un nouveau plan stratégique axé principalement sur le diagnostic d’infrastructures, comme des routes, des ponts, des barrages hydroélectriques ou des éoliennes.

« Il y a très peu d’accessibilité sociale pour des désastres environnementaux. Cela met beaucoup de pression sur les opérateurs de ces actifs », note M. Thériault. « Tout le monde doit rehausser ses critères de sécurité ».

L’entreprise, dont le chiffre d’affaires est de 350 millions de dollars, veut aussi faire un saut à la Bourse. Un projet qui devrait se réaliser au plus tard en 2023.

« C’est la prochaine étape pour nous. Cela pourrait être dans six mois ou d’ici 2023. Cela va aller en fonction de nos besoins. [...] On veut créer un fleuron québécois. On veut être celui qui achète ailleurs », conclut M. Thériault.

Miser davantage sur les entreprises d’ici

Québec devrait revoir sa formule de crédits d’impôt et de subventions salariales pour les compagnies étrangères, tranche le président d’Eddyfi/NDT, dont l’un des défis majeurs est d’avoir les talents nécessaires pour soutenir sa croissance.

« Le recrutement, honnêtement, cela n’a jamais été aussi difficile que ça », concède au Journal le cofondateur Martin Thériault. « Pour nous, la pire place au monde pour recruter, actuellement, c’est à Québec », dit-il.

Appauvrissement

Selon lui, la province s’appauvrit en aidant les multinationales étrangères, alors que certaines entreprises d’ici peinent à combler leurs besoins de travailleurs en technologie, mais aussi en ressources humaines et en finance. Il rappelle que l’argent investi dans ces compagnies ne revient pas toujours ici.

« Les crédits d’impôt pour la recherche et le développement sont tellement élevés que n’importe qui peut travailler sur une idée technologique pendant cinq ans et ne pas faire d’argent. Tout le monde va tout de même avoir bien vécu pendant ces cinq années », est d’avis M. Thériault.

Il a dernièrement été forcé d’embaucher en Allemagne pour combler certains besoins à travers son organisation.

« J’aimerais mieux recruter à Québec, mais je n’ai pas le monde », répond-il.« Clairement, il n’y a pas assez de travailleurs pour les besoins actuels, alors je pense que le gouvernement devrait réfléchir autrement », ajoute-t-il.

Eddyfi/NDT cherche présentement à combler une trentaine de postes.

Eddyfi/NDT en bref