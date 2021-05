Les Suns se réveillent en prolongation

Visiblement secoués d’être en prolongation contre les Cavaliers, les Suns de Phoenix ont inscrit 20 points et n’en ont encaissé que quatre en prolongation pour l’emporter au compte de 134 à 118, mardi soir, à Cleveland.

Le fait que ce duel ait nécessité un engagement supplémentaire est surprenant, puisque les gagnants ont enregistré 20 victoires de plus que leurs rivaux jusqu’à maintenant en 2020-2021.

Dans l’affrontement du jour, Devin Booker a sonné la charge chez les Suns. L’athlète de 24 ans a amassé 31 points, six rebonds et cinq mentions d’assistances.

Il a été appuyé par Chris Paul et Mikal Bridges, qui ont respectivement récolté 23 et 22 points. Le premier a également fourni 16 passes décisives.

Chez les Cavaliers, Isaac Okoro a obtenu 32 points, trois rebonds et six aides. Collin Sexton a aussi bien fait avec 29 points, sept rebonds et autant de mentions d’aide.

LaMelo Ball donne la victoire aux Hornets

À Detroit, LaMelo Ball a réussi ses deux lancers francs avec moins de six secondes à faire au match et les Hornets de Charlotte ont vaincu les Pistons 102 à 99.

La jeune vedette de 19 ans a aussi été le meilleur pointeur des siens. Il a récolté 23 points, sept rebonds et six aides.

Les Pistons ont obtenu la chance de niveler la marque dans les derniers instants de la partie, mais Killian Hayes a raté sa tentative du centre-ville.

Hamidou Diallo a été le joueur le plus productif du club du Michigan, lui qui a inscrit 35 points en 40 minutes de jeu.