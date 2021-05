Allégations de harcèlement: peu d’appuis à la CAQ pour Marie-Eve Proulx

L’ex-ministre Marie-Eve Proulx, prise dans une série d’allégations de harcèlement, avait peu d’appui dans la députation caquiste à l’Assemblée nationale : aucun élu questionné n’a voulu dire qu’il était à l’aise de siéger avec elle dans le même caucus.

• À lire aussi: Harcèlement: Marie-Eve Proulx n’est plus ministre, mais reste députée de la CAQ

Mardi, la collaboratrice de longue date de François Legault a perdu son titre de ministre déléguée au développement économique régional. «Je suis obligé d’arriver à la conclusion qu’elle ne peut pas rester ministre», a dit le premier ministre, à la suite de nouvelles révélations sur des cas de harcèlements psychologiques.

Les cas ne datent pas d’hier, en février 2020, notre Bureau parlementaire avait déjà relevé 14 départs dans l’entourage de Mme Proulx. Sous le couvert de l’anonymat, d’anciens employés avaient confié qu’ils ont subi insultes et intimidation de la part de la politicienne

Mais Mme Proulx continue de siéger sous la bannière de la CAQ, même si des élus d’oppositions se questionnent sur son avenir. La libérale Dominique Anglade affirme qu’un député de son parti aurait été exclu pour de telles allégations. L’indépendance Catherine Fournier «ne comprend pas pourquoi elle siège toujours au caucus de la CAQ».

Êtes-vous à l'aise?

À l’Assemblée nationale, les journalistes ont répété la même question aux élus : êtes-vous à l’aise de siéger avec Marie-Eve Proulx dans votre caucus. Elle a été lancée aux élus caquistes Nathalie Roy, Danielle McCann, Pierre Fitzgibbon, Marguerite Blais, Éric Caire et au whip Éric Lefebvre.

Aucun n’a répondu «oui» à la question. M. Lefebvre a affirmé que c’était une question de «ressources humaines». Pierre Fitzgibbon a dit qu’il avait de «bonnes relations» avec Mme Proulx, mais qu’il allait laisser le bureau du premier ministre «régler ça». Avait-il eu vent de problème de harcèlement dans l’entourage de Mme Proulx? « Comme vous», a-t-il répondu.

La ministre McCann a rétorqué que le premier ministre en avait parlé hier, et les autres ont préféré ne pas répondre.

Allégations graves

La chef libérale Dominique Anglade, elle, aurait agi différemment. «Si, au sein de mon caucus, j’avais une personne dans le bureau de laquelle on aurait eu 15 départs, deux plaintes dans un tribunal administratif avec des ententes à l’amiable, d’anciens employés qui viennent porter plainte, je ne voudrais pas avoir cette personne-là au sein de mon caucus, je vous le dis comme ça», a-t-elle dit.

De son côté, la députée indépendante Catherine Fournier parle d’un «malaise». «Ce n’est pas le comportement auquel on s’attend d’un député. Je suis surprise, il y a des gens qui ont été retirés du caucus pour pas mal moins que ça», a-t-elle dit. Denis Tarif a été exclu temporairement du caucus caquiste pour avoir enfreint les règles sanitaires. «Dans le cas de Mme Proulx, à mon avis, les allégations sont pas mal plus graves. Ça s’explique difficilement», dit-elle