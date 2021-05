Autonomie, accessibilité et environnement: les voitures électriques démystifiées

Il y a dix ans, plusieurs Québécois étaient frileux à l’idée de troquer leur véhicule à essence pour un modèle électrique, mais depuis les dernières années, le vent a tourné.

Bien des Québécois qui roulent en voiture électrique ne veulent plus revenir en arrière. Il faut dire que le Québec est très bien adapté à ce type de véhicule, avec son hydroélectricité verte et abordable.

Pour aider toute personne souhaitant acquérir un véhicule électrique, le site Web de la campagne de Roulons électrique, rendue possible grâce à Équiterre et le gouvernement du Québec, contient les informations nécessaires pour guider les consommateurs dans l’achat d’un modèle électrique, selon leurs besoins.

Cependant, beaucoup se posent encore des questions et des mythes perdurent quant à l’intérêt réel des voitures électriques. Voici quelques éclaircissements.

Une autonomie qui dépasse les besoins

Getty Images/iStockphoto

Une des idées préconçues les plus communes sur les automobiles électriques concerne leur autonomie. Certains conducteurs craignent la gestion de la distance à parcourir versus la capacité de la batterie. Il est vrai que pendant plusieurs années, certains modèles possédaient une faible autonomie, mais désormais, celle-ci s’est considérablement améliorée, au point de répondre aux besoins de la plupart des automobilistes.

Les voitures électriques sont maintenant munies de batteries permettant de franchir une distance supérieure à 400 kilomètres. C’est souvent bien plus que ce dont a besoin une personne en une semaine complète. À titre indicatif, un Québécois parcourt en moyenne 50 kilomètres par jour.

De plus, à de nombreux moments de la journée, il est possible de recharger son véhicule, que ce soit pendant la nuit à la maison ou lors d’un arrêt au centre commercial. Le Québec s’est doté de 6 000 bornes de recharges publiques qui sont majoritairement disponibles dans les stationnements et les aires de détente. De quoi être prêt à toute éventualité.

Plus accessible ce que croient les consommateurs

Getty Images/iStockphoto

Les subventions disponibles – pouvant s’élever jusqu’à 13 000 $ – viennent réduire considérablement la valeur réelle déboursée. Bien souvent, le coût d’achat est semblable à celui de plusieurs voitures à essence dans la fourchette de prix intermédiaires.

D’autant plus qu’après l’acquisition, d’autres économies s'ajoutent au fil du temps, notamment les dépenses de carburant, diminuant encore plus l’écart de prix entre les modèles électriques et à essence.

Pour une distance de 100 kilomètres, le conducteur déboursera environ 2 $ en électricité. Il jouit donc d’une économie moyenne de 1 785 $ tous les 20 000 kilomètres.

À ces épargnes, il faut compter 50 % d'économies sur les coûts d'entretien. Par exemple, les voitures électriques n’ont pas besoin de changements d’huile. Grâce à ces économies et à ces subventions, les prix de plusieurs modèles électriques sont souvent équivalents à ceux des automobiles à essence.

Rouler électrique, bon pour l’environnement au Québec

Getty Images

Après avoir roulé 150 000 kilomètres, la voiture électrique produira 65 % moins de gaz à effet de serre. De plus, l’hydroélectricité est une énergie propre à 99 % et renouvelable, ce qui est loin d’être le cas du carburant combustible.

De plus, les batteries des modèles électriques peuvent être recyclées à 95 %, et ce, par des entreprises spécialisées, dont une qui a pignon sur rue à Montréal, ce qui rend les voitures électriques plus bénéfiques pour la planète.

Selon une estimation de Bloomberg New Energy Finance et du cabinet Berylls Strategy Advisors, une Nissan LEAF équipée d’une batterie électrique de 30 kWh offre un bilan plus intéressant qu'un véhicule à essence au bout de 50 000 kilomètres. Des infrastructures se mettent en place au Québec afin de produire des batteries électriques québécoises.

En plus de procurer un véritable plaisir à de nombreux conducteurs et passagers, rouler électrique est également avantageux pour le portefeuille et pour l’environnement au Québec. Pour en apprendre davantage sur l’univers de l’automobile électrique, consultez le site québécois roulonselectrique.ca qui est une mine d’information à ce sujet.