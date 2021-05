Benoit Cardinal aurait tué sa conjointe pour l'argent, plaide la Couronne

JOLIETTE | En tuant sa conjointe détenant une assurance-vie d’un million $, Benoit Cardinal réglait deux importants problèmes dans sa vie : une relation qui le faisait souffrir et un endettement critique.

C’est ce qu’a plaidé la Couronne ce matin, dans le dernier droit du procès devant jury de l’accusé de 35 ans.

« Il était dans un état de désespoir profond dont il ne pouvait se défaire qu’en se suicidant ou en tuant Jaël Cantin », a avancé Me Caroline Buist, qui officie pour la poursuite avec Mes Geneviève Aumond et Valérie Michaud.

Pendant deux heures, la Couronne est revenue sur de nombreux éléments de preuve présentés au palais de justice de Joliette dans les dernières semaines, en invitant les neuf femmes et cinq hommes du jury à déclarer Benoit Cardinal coupable de meurtre prémédité.

Photo courtoisie de la cour

Jaël Cantin a été découverte dans une mare de sang dans la nuit du 16 janvier 2020 dans la résidence du couple, sur le chemin des Anglais, à Mascouche.

La femme de 33 ans, mère de six enfants, a succombé à un traumatisme contondant à la tête pouvant correspondre au résultat de multiples coups de poing, a précisé le pathologiste Yann Dazé lors de son témoignage.

Or, Me Buist a rappelé au jury que trois enfants présents dans la maison lors du crime ont raconté avoir entendu des « paf ! » et des gros « boum ! », s’apparentant à des pas d’éléphants.

« Pourquoi Cardinal est à bout de souffle [quand les enfants le voient au sol avant de fuir les lieux] ? Pourquoi il est essoufflé comme ça, posez-vous la question », a intimé la Couronne.

Trois plans

Mais l’élément au cœur de ce litige judiciaire, très incriminant pour l’accusé d’après la poursuite, sont les confessions que Cardinal aurait faites à une adolescente de qui il était très proche.

Selon ce que cette dernière a relaté à la cour, il lui aurait mentionné avoir trois plans pour se débarrasser de sa conjointe des 16 dernières années.

Faire passer sa mort pour un suicide par pendaison, la pousser dans les escaliers pour faire croire à une chute accidentelle ou simuler une violation de domicile.

Drôle de coïncidence, selon la Couronne, les enfants présents sur la scène ont entendu une chicane entre l’accusé et la victime concernant une bousculade dans les escaliers, lors de laquelle Jaël Cantin aurait hurlé « tu aurais pu me tuer ».

« Le deuxième plan a été tenté », a résumé Me Buist. Voyant l’échec de ce projet, Cardinal s’est tourné vers son troisième plan, a poursuivi la poursuite.

Les premiers intervenants arrivés sur les lieux ont d’ailleurs d’abord cru qu’il s’agissait d’une introduction par effraction ayant fait deux blessés. Mais ceux-ci se vite ravisés et Cardinal a été accusé d’avoir assassiné sa conjointe.

Mobile financier

Tout ça pour quoi, selon la Couronne ? Parce que Jaël Cantin détenait une assurance-vie d’un million $ dont Cardinal était l’unique bénéficiaire.

Déjà endetté à un niveau extrême, l’accusé a quitté son emploi au Centre jeunesse de Laval six jours avant le drame.

« [Dans sa tête] le lendemain du meurtre, il se réveillait avec 1 M$ en poche, bien débarrassé de Jaël Cantin », a conclu Me Buist.

La défense plaidera cet après-midi devant la juge Johanne St-Gelais.

Si vous êtes victime de violence conjugale, contactez SOS Violence conjugale au 1 800 363-9010 / consultez le https://sosviolenceconjugale.ca/fr