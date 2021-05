COVID-19: «ça augure bien» à Montréal, juge la mairesse

La mairesse de Montréal entrevoit avec optimisme les prochaines semaines de lutte contre la COVID-19, alors que le nombre de cas tend à diminuer dans la métropole et que de nouveaux sites de vaccination ouvrent leurs portes.

«On le sait, c'est toujours stable à Montréal. Je ne vous cacherai pas la grande satisfaction, et je pense que tous les Montréalais et Montréalaises sont comme moi, comme nous un peu, on retient notre souffle, mais ça augure bien», a avancé Valérie Plante à l'occasion d'une séance du comité exécutif, mercredi.

La santé publique a dévoilé 255 nouvelles infections à Montréal, un nombre en hausse par rapport à la veille, mais qui s'inscrit tout de même dans une tendance à la baisse dans la métropole, où le nombre de cas avoisinait encore les 300 par jour dans la dernière semaine.

Par contre, le taux de personnes vaccinées à Montréal, après avoir été au plus haut au début de la campagne, accuse maintenant du retard sur le reste de la province, avec environ 34 % de la population qui a reçu au moins une dose, contre 38,2 % pour l'ensemble du Québec.

L'ouverture de nouveaux sites de vaccination, comme celui au volant qui sera lancé à la mi-mai à l'aéroport Montréal-Trudeau, pourrait cependant permettre de rattraper ce retard.

«Ce matin, la population a pu prendre connaissance d'un projet d'ouvrir des lieux dans la communauté pour vraiment faciliter la vaccination de groupes qui étaient sous-représentés dans la vaccination», a aussi souligné la mairesse Plante en faisant référence à un site de vaccination implanté dans une mosquée du quartier Parc-Extension.