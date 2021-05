En pleine pandémie : Incursion dans le monde des inhalothérapeutes

La pandémie a mis de l'avant le travail du personnel de la santé, en particulier les préposés aux bénéficiaires et les infirmières. Mais aux premières loges se trouvent aussi les inhalothérapeutes, experts en respiration.

Dominique Plante pratique son métier depuis une dizaine d'années. Jamais il n'aurait cru que 2020 le propulserait au front d'une pandémie.

«La première journée qu'on a ouvert les soins intensifs COVID, j'ai été un des premiers à lever la main, a-t-il raconté à TVA Nouvelles, mercredi. Ils ont posé la question qui voulait travailler ce soir, tout le monde a baissé la tête et il y avait moi qui disait je veux y aller!»

Même son de cloche pour sa collègue Shany Daneau. «On avait des gens qui étaient stimulés par le défi que ça amenait, et il y en avait qui étaient stressés.»

Stressés, et avec raison. Le virus, encore inconnu, a ébranlé tous leurs points de repère.

«La façon de se dégrader n'était pas comme d'habitude, a rappelé M. Plante. Il y a certains moments, on s'est senti un peu impuissant.»

Chaque détail a dû être évalué et revu, comme débrancher un respirateur : un geste répété des milliers de fois, mais qui crée des aérosols. Dominique Plante s'est souvent demandé si ses gestes pourraient être un danger pour son équipe.

«Est-ce que mon acte, que j'ai toujours fait d'une telle façon, c'est correct?»s’est-il questionné.

La pandémie a naturellement resserré les liens entre les différents professionnels, qu'ils soient infirmiers, médecins, ou inhalothérapeutes, mais il manque de ces derniers.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-Centre-du-Québec pourrait en embaucher entre 15 et 25 nouveaux par année, mais les écoles peinent à en former suffisamment. Au Collège Ellis de Trois-Rivières, seulement deux étudiants vont terminer leur première année.

«Je pense que les jeunes ne connaissent pas ça et sont très peu dirigés vers ce type de profession, a confié Julie Bédard, directrice adjointe aux programmes de santé au Collège Ellis. Je pourrais vous dire que le taux de placement est de 120%. Nous, au niveau de l'offre, on est encore en dessous, de beaucoup, au niveau de ce qu'on peut offrir comme finissants.»

Si les inscriptions étaient au rendez-vous, le campus de Trois-Rivières du Collège Ellis pourrait former trente nouveaux inhalothérapeutes par année.