Éviter le piège de l’Océanic

Même s’ils ont terminé avec 32 points de plus au classement que l’Océanic de Rimouski en saison régulière, et ce, en disputant trois matchs de moins, les Foreurs de Val-d’Or sont loin de voir leurs prochains adversaires de la deuxième ronde comme une proie facile. Et ils ont une preuve à l’appui.

La formation abitibienne n’a perdu que deux matchs depuis le retour de la longue pause des Fêtes. L’une de ces défaites a été infligée par les Olympiques de Gatineau le 23 janvier. L’autre ? Vous l’aurez deviné : c’était contre l’Océanic de Rimouski, le 4 mars dernier.

La troupe de Serge Beausoleil vient tout juste de causer la plus grande surprise de la première ronde, en venant à bout des Cataractes de Shawinigan, cinquièmes au classement général de la saison, en cinq matchs.

« On sait très bien qu’ils ne peuvent pas être pris à la légère, a assuré le capitaine des Foreurs, Jakob Pelletier, joint au téléphone alors qu’il se trouvait dans l’autocar de l’équipe en direction de Québec, où sera disputé le reste des séries. C’est une équipe qui joue avec un bon système et qui travaille fort. On devra jouer du hockey de séries et lever notre jeu d’un cran, comme on l’a fait contre Baie-Comeau. »

CHIMIE INSTALLÉE

Au premier tour, les Foreurs ont balayé en trois matchs le Drakkar, et ce, de façon convaincante.

« Je pense vraiment que tout le monde a levé son jeu. On n’est pas tombé dans la finesse ou dans l’excès de confiance. Avant le début des séries, on s’était vraiment dit qu’il ne fallait pas commencer à faire dans la dentelle parce qu’on affrontait Baie-Comeau et c’est ce qu’on a fait. »

Pelletier se dit d’ailleurs encouragé par la tenue de son équipe depuis quelques semaines. S’il reconnaît que la chimie a pris un peu plus de temps que prévu avant de se créer après l’arrivée des nombreuses acquisitions réalisées par le directeur général Pascal Daoust, tout le monde rame actuellement dans le même sens.

« Je pense qu’il y a vraiment eu un déclic dans la bulle à Val-d’Or où on affrontait les Remparts et les Huskies. Ç’a été un point tournant pour nous et c’est vraiment là que les gars se sont rapprochés. »

TRIO PRODUCTIF

Après avoir été placé avec ses deux bons amis Samuel Poulin et Nathan Légaré au retour des Fêtes, Pelletier évolue maintenant avec Poulin et Maxim Cajkovic. Les trois hockeyeurs ont récolté cinq points chacun en trois parties de première ronde.

« Je connais très bien Sam donc la chimie s’est installée rapidement. Quant à Maxim, c’est un franc-tireur incroyable. Il voit très bien le jeu et ça fonctionne avec nous. Je suis vraiment chanceux de pouvoir jouer avec ces deux joueurs. » Les Foreurs et l’Océanic ouvriront la deuxième ronde vendredi dès 13 h, au Centre Vidéotron.