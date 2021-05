La place du vaccin AstraZeneca devra être reconsidérée

Avec l’arrivée importante de vaccins à ARN messager au Québec, les vaccins à adénovirus comme le Janssen ou le AstraZeneca pourraient-ils être mis de côté en raison des très rares, mais dangereux effets secondaires rapportés, comme les événements de thromboses?

En entrevue à 100% Nouvelles, le Dr Nicholas Brousseau, médecin spécialiste à l’INSPQ et président du Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ), a expliqué que la place accordée à l’AstraZeneca allait être discutée.

Il a toutefois souligné le net avantage qu’a eu le Québec d’avoir pu offrir le vaccin d'AstraZeneca rapidement à sa population, permettant de ralentir la progression de l’épidémie et de ses variants.

«Les avantages dépassent les risques, on a beaucoup plus de chances de s’éviter un problème dû à la COVID que de s’exposer aux rares cas de caillots sanguins qui sont observés», a-t-il assuré.

Pourtant, les vaccins à ARN messager, comme Pfizer et Moderna, semblent être favoris, et des portions de la population préfèrent les attendre.

«Ça reste une décision personnelle, mais dans l’optique où on arrive à devancer le moment de notre vaccination avec l’AstraZeneca, Je pense que c’est une bonne décision. Dans une semaine ou deux, les gens de 45 ans vont avoir accès très rapidement à un vaccin ARN, il va falloir reconsidérer la place exacte du vaccin AstraZeneca au Québec. Ça reste quand même une arme importante, mais avec les vaccins de Pfizer et Moderna en grande quantité il va falloir reconsidérer le rôle exact de ce vaccin-là», a-t-il souligné.

Les recommandations à l’égard de l’AstraZeneca demeurent les mêmes et il est toujours conseillé auprès de 45 ans et plus dans la province.

Néanmoins, trois décès attribuables à des thromboses causées par ce vaccin ont été recensés au Canada. Une Québécoise de la Montérégie a été emportée par une thrombose après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca, créant une onde de choc et de méfiance chez plusieurs Québécois.