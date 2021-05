Mauvais du début à la fin

Jeff Petry a décrit la performance de son équipe avec l’honnêteté qu’on lui connaît. Il n’a pas cherché d’excuses, refusant de placer ça sur le dos de la fatigue ou d’une chute d’émotions après trois victoires d’affilée.

« Dans l’ensemble, ce n’était pas un bon match pour nous. Le départ n’était pas bon, le milieu n’était pas bon et la fin n’était pas bonne. Ça ne devrait pas arriver. Nous savions qu’ils étaient pour travailler fort. Nous n’étions pas prêts à rivaliser avec leur effort. Il y avait de mauvaises habitudes dans notre jeu ce soir. »

– Jeff Petry

Utilisé à l’aile gauche de Phillip Danault et de Cole Caufield en début de rencontre, Josh Anderson a terminé la rencontre avec Nick Suzuki et Tyler Toffoli. Avec Danault ou Suzuki, Anderson est resté très discret offensivement, n’ayant pas un seul tir en direction d’Anton Forsberg.

« Je ne sais pas quoi dire. Vous avez regardé le match, on n’avait pas d’énergie du début à la fin. On ne trouvait pas notre élan et on n’arrivait pas à monter à leur niveau. On doit leur donner crédit, les Sénateurs ont travaillé fort, ils étaient la meilleure équipe et ils méritaient de gagner. »

– Josh Anderson

Petry a parlé de mauvaises habitudes dans ce match. Parmi les mauvais plis, il y a le premier but. Le CH a accordé le premier but du match pour une cinquième fois d’affilée.

« Nos départs doivent être meilleurs. Nous n’avons pas été assez bons récemment. Nous avons montré du caractère en effaçant des retards à nos derniers matchs, mais nous aimerions mieux jouer avec l’avance. Pour y arriver, nous devrons être prêts dès le départ et gagner nos batailles. Il faut dicter le rythme, pas se le faire imposer. »

– Jeff Petry