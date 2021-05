Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 6 mai:

«Cette année-là»

En 1986, le hockey résonnait très fort au Québec. Au printemps, le Canadien de Montréal remportait sa 23e coupe Stanley alors qu’à l’automne débarquait, au petit écran, l’équipe du National de Québec avec l’expérimenté Marc Gagnon. Marc Messier revient sur son personnage de «Lance et compte» en compagnie de Marc Labrèche.

Jeudi, 12 h, Télé-Québec.

«Une vie de chien»

La mort de son chien, qu’elle aimait plus que tout, va transformer à jamais la vie d’une secrétaire célibataire et timide. L’adoption d’un nouveau compagnon animal viendra bousculer sa routine. Une comédie dramatique avec Molly Shannon, John C. Reilly et Laura Dern.

Jeudi, 14 h, Prise 2.

«Les rénos d’Hugo»

Un problème de moustiques envahissants sur votre balcon? Hugo, Kevin et leur bande sont là pour améliorer les choses. Ensemble, ils vont se rendre chez Josée et tout mettre en oeuvre afin de fermer son balcon arrière pour qu’elle puisse s’y installer lorsque le soleil se couchera.

Jeudi, 19 h 30, TVA.

«Sauvetage dans les Rocheuses»

La nature étant impitoyable, des bénévoles sauvent de nombreuses vies chaque année sur le territoire hostile des Rocheuses. Les défis ne manquent pas quand il faut porter assistance à un homme piégé sur un précipice, une personne victime d’un traumatisme crânien ou un vieil homme disparu.

Jeudi, 20 h, MOI ET CIE.

«Harvey Weinstein: la fin du silence»

Dans l’ombre, le producteur hollywoodien déchu Harvey Weinstein a agressé plusieurs femmes, abusant de son pouvoir. Mais la vérité a éclaté. Ce documentaire propose des archives, des révélations et des témoignages qui dépeignent l’homme de cinéma sous un très mauvais jour.

Jeudi, 20 h, Investigation.

«Shérif»

Dans le comté de Los Angeles, il y a un nouveau shérif prêt à faire sa loi. Le policier Bill Hollister (Stephen Dorff) doit assumer ce poste jusqu’à temps qu’on trouve un remplaçant au shérif récemment décédé. Et il a bien l’intention de continuer à agir avec éclat. Début de la série.

Jeudi, 21 h, addikTV.

«Avant les rues»

Écrit et réalisé par Chloé Leriche, ce drame québécois s’intéresse à Shawnouk, un jeune Autochtone qui décide de s’impliquer dans un vol à main armée. Or, le crime tourne mal et une personne meurt, poussant le principal intéressé à se cacher dans la forêt. C’est là qu’il renouera avec des traditions spirituelles.

Jeudi, 23 h, ARTV.