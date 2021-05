Santé Canada autorise l'utilisation du vaccin de Pfizer pour les 12 à 15 ans

Du côté du Qc, on attend la recommandation du CIQ pour les 12-15 ans. Dès que nous recevrons la recommandation, nous la rendrons publique.



C’est une bonne nouvelle. On doit vacciner le plus de Québécois possible.



En parallèle, les opérations se préparent. Le réseau sera prêt. https://t.co/RqCB32OciQ