Un vent de changement souffle sur la Fédération d’haltérophilie

Un puissant vent de changement souffle sur la Fédération d’haltérophilie du Québec (FHQ), aux prises avec une importante contestation de certains de ses membres.

En poste depuis plus de 30 ans comme directeur technique, Augustin Brassard est parti pour la retraite le 27 avril, au moment où quelques clubs d’importance ainsi que quelques entraîneurs d’expérience remettaient en question son leadership. Le club montréalais des Guerriers a notamment déposé le 15 janvier une plainte de discrimination à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse à l’endroit du directeur technique et du conseil d’administration. Le président des Guerriers, Temuera Betham, estime que des membres du club ont été victimes de racisme. Dans leurs demandes, les Guerriers exigeaient notamment la destitution du directeur technique. Le départ de Brassard a été suivi de changements au sein du conseil d’administration. Paul H. Aubé a quitté la présidence pour un poste d’administrateur au sein du c.a. La trésorière a remis sa démission.

Déjà membre du conseil d’administration, Jean-François Roy est le nouveau président intérimaire et la trésorière a été remplacée. Les nouveaux venus seront en place jusqu’à la prochaine assemblée générale de la FHQ.

Beaucoup d’expérience

Aussitôt en poste, le nouveau président a embauché Jocelyn Bilodeau comme directeur technique intérimaire. Ancien athlète, ce dernier possède une longue expérience dans le milieu de l’haltérophilie. Il occupe le poste de président et d’entraîneur-chef du club Gros-Bill, un club très important dont le nombre de membres oscillait entre 130 et 150 avant la pandémie.

« Jocelyn Bilodeau s’est avéré le candidat idéal pour assumer l’intérim en tant que directeur technique, a indiqué Roy dans un communiqué transmis aux clubs et aux membres de la Fédération dont nous avons obtenu copie. Ses connaissances, son expertise, son intérêt et sa disponibilité ont fait de sa candidature une occasion précieuse que nous devions saisir pour le bien de nos clubs et de nos membres. » Un autre candidat avait été retenu, mais il s’est retiré de la course après avoir été reçu en entrevue.

Par ailleurs, le conseil d’administration a clairement défini la priorité de répondre aux nombreuses plaintes qui déploraient les communications ardues et le manque de transparence. « Le premier projet sera d’aller à votre rencontre. Tous les clubs qui le désireront seront invités à s’entretenir avec MM. Roy et Bilodeau au cours des prochaines semaines sous forme de visioconférences. Nous tenons à vous assurer que votre fédération travaille pour vous et nous sommes disponibles pour vous écouter et vous répondre en tout temps. »