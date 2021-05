Une belle surprise pour Denis Shapovalov

Éliminé en simple la veille, le Canadien Denis Shapovalov s’est racheté en remportant son match de deuxième tour en double au tournoi de Madrid, mercredi, en compagnie de l’Indien Rohan Bopanna.

Les deux hommes ont surpris les favoris de la compétition, les Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farrah, en l’emportant 6-3 et 6-4. Les vainqueurs ont réalisé deux balles de bris en huit occasions pour venir à bout de leurs rivaux occupant les rangs 2 et 3 de la spécialité au classement mondial.

En quart de finale, Shapovalov et Bopanna – 42e en double – affronteront les Allemands Alexander Zverev et Tim Puetz. Ceux-ci ont notamment montré la porte de sortie au Québécois Félix Auger-Aliassime et au Polonais Hubert Hurkacz au tour initial.

Du côté du simple, Shapovalov avait plié l’échine en deuxième ronde, mardi, en perdant une longue bataille de trois manches contre le Kazakh Alexander Bublik. Comme la plupart des meilleures raquettes du circuit de l’ATP, il se dirigera vers Rome afin de disputer le tournoi Masters qui aura lieu à cet endroit la semaine prochaine.