William Barr au cœur du mensonge

C’est déjà un troisième billet récemment sur les déconvenues des républicains, particulièrement ceux dans l’entourage immédiat de Donald Trump. Je reviendrai bientôt à la couverture de l’administration Biden, mais ce que nous apprenions hier n’est pas banal.

Après la perquisition au domicile de Rudy Giuliani et les confessions de Newsmax, c’est maintenant l’ancien procureur général des États-Unis William Barr qui défraye la chronique.

La juge fédérale Amy Berman Jackson a accusé Barr d’avoir menti pour éviter la diffusion d’une note liée à la publication du rapport Mueller. Déjà des juristes et des experts reprochaient à Barr de s’être comporté plus comme l’avocat personnel de Donald Trump que comme serviteur des Américains. Les implications des propos de la juge Berman Jackson sont sérieuses.

Les partisans de Donald Trump et les lecteurs les plus informés de ce blogue souligneront peut-être que Mme Berman Jackson a obtenu sa charge sous l’administration Obama, ce à quoi je m’empresserai de répondre que le vote du sénat pour entériner sa candidature fut de 97 vs 0. On s’est d’ailleurs empressé de reconnaître sa compétence.

Je ne suis guère étonné que William Barr ait menti tant ses comportements furent controversés et discutables. Si vous vous souvenez de la saga entourant le rapport Mueller, celui-ci ne disculpait pas l’ancien président et il laissait à d’autres, William Barr ou les élus du congrès, la décision de déposer des accusations. Ce que la juge Jackson a confirmé hier, c’est que Barr avait déjà décidé de ne pas poursuivre Donald Trump.

Non seulement la note de William Barr démontrait que les dés étaient pipés, mais le procureur général aurait également déformé la teneur du rapport Mueller dans le résumé qu’il en a fait en avril 2019. Je me doute que les partisans les plus acharnés de l’administration Trump ne seront pas ébranlés par ces récentes révélations, mais pour ceux qui croient encore dans la démocratie et la justice, il s’agit d’une preuve supplémentaire du caractère mafieux de l’équipe du 45e président des États-Unis.

Parvenez-vous à tenir le compte de toutes les actions illégales ou de toutes les entourloupes dont se sont rendus coupables plusieurs des proches ou conseillers de Donald Trump? Vous ne le pourriez pas qu’on ne saurait vous en tenir rigueur tant elles sont nombreuses.

Six membres de son équipe accusés et reconnus coupables, deux de ses avocats personnels chez qui on a effectué des perquisitions et maintenant un procureur général qualifié de fourbe par une juge. Ce n’est même pas un topo complet, simplement un rapide survol de certaines réalités accablantes.

Si vous vous demandez pourquoi j’insiste pour relayer ces informations alors que Trump a été battu, que l’actualité foisonne de sujets chauds et que les États-Unis sont confrontés à des défis colossaux, je tenais à préciser que je le fais parce que Donald Trump est encore une force au sein du Parti républicain et qu’il jouera un rôle pendant les élections de mi-mandat 2022 et peut-être lors des élections de 2024.

Je comprends le calcul politique des représentants et des sénateurs qui tentent de gagner les faveurs de la base électorale de l’ancien président, mais en embrassant le président déchu, ils ne peuvent se dissocier complètement d’un héritage sombre. On ne manquera pas de le leur rappeler et c’est souhaitable.