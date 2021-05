7 activités pour la fête des Mères

Pas facile de souligner la fête des Mères en confinement. Mais tout est possible avec un peu d’imagination. Vous en manquez ? Pas de soucis. Le Journal vous propose 7 suggestions culturelles pour célébrer – dans la même bulle ou encore à distance – cette journée bien spéciale.

1. Ça va, maman ?

Voilà une question qu’on devrait poser quotidiennement ou, à tout le moins, régulièrement. La docteure en psychologie Lory Zephyr, spécialisée en santé mentale parentale, rencontre à travers ce balado une série de mères faisant face à des situations et problèmes bien précis.

Disponible sur les plateformes d’écoute en continu

2. Mamma Mia !

Les relations entre mères et filles sont toutes uniques. Mais celle qui unit Sophie et Donna Sheridan est particulièrement singulière. Car dans Mamma Mia !, une jeune femme profite de son mariage pour inviter trois anciens prétendants de sa mère, histoire de découvrir la véritable identité de son père. C’est amusant, dépaysant et, surtout, baigné à parts égales de l’exotisme des îles grecques et des hits d’ABBA. Bref, c’est parfait.

Offert sur Club illico

3. Situations extrêmes

Non, le titre 50 façons de tuer sa mère ne doit pas être pris au premier degré. Dans ce magazine d’aventures déjanté, Anaïs Favron trimballe son attachante maman, Denise, à travers le Québec et l’Ontario dans un seul but : tester ses limites en la plaçant dans des situations extrêmes... Voilà qui saura pimenter votre fête des Mères.

Disponible gratuitement sur www.tv5unis.ca

4. Duo explosif

Une mère divorcée. Une fille adolescente. Voilà une combinaison qui peut causer bien des flammèches. Anne Casabonne et Nan Desrochers tiennent les rôles-titres de cette série distillée en 46 capsules de quelques minutes chacune, qui viendra ajouter un peu de légèreté à votre week-end.

Disponible gratuitement sur Tou.tv

5. Un moment de nostalgie

Le talent et le répertoire de Marc Hervieux ne sont évidemment pas exclusivement réservés aux mamans. Mais elles apprécieront assurément les relectures de nombreux succès, le temps d’un concert virtuel.

Présenté en ligne à compter de samedi soir, 20 h ; coût : 20 $. Infos et billets sur livedanstonsalon.com

6. La douce poésie de Lynda Lemay

Lynda Lemay profite de la fête des Mères pour lancer vendredi un cinquième album en six mois. Avec Haute Mère, elle reprend sa plume franche et imagée, proposant ainsi un voyage composé de 11 nouveaux titres qui berceront assurément le cœur des mamans et de leurs proches.

Accessible sur les plateformes d’écoute en continu

7. Des nouvelles de maman

Douze auteures québécoises rendent un vibrant hommage aux mamans avec un recueil de nouvelles qui racontent des histoires de mères, dont un texte inédit de Claudette Dion. Les profits de la vente du livre seront d’ailleurs remis à la Fondation Maman Dion.