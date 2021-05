Agression sexuelle alléguée: le policier du SPVQ était convaincu que sa présumée victime était consentante

Le policier accusé d’avoir agressé sexuellement une collègue de travail en 2016 lors d’une fête de Noël a affirmé que la relation était «consensuelle» et qu’il était clair pour lui que la présumée victime était consentante et qu’elle avait pris «plaisir à la relation».

• À lire aussi: Agression sexuelle alléguée: la policière du SPVQ était dans un état d’ébriété avancé

• À lire aussi: Agression sexuelle alléguée: la policière du SPVQ dénonce pour «donner l’exemple»

• À lire aussi: Un policier du SPVQ en procès devant jury pour agression sexuelle alléguée

C’est ce que Maxime Lehoux, 30 ans, a affirmé sous serment, jeudi, aux 14 membres du jury qui auront à déterminer ou non sa culpabilité.

Lors de cette fête, l’homme, qui est suspendu sans solde du SPVQ, dit avoir «flirté» avec la présumée victime, qui, selon sa perception, semblait réceptive à ses regards soutenus et à ses sourires.

Lors de la soirée, Lehoux dit avoir consommé quelques bières et du vin. Un mélange de plusieurs alcools, préparé par un collègue dans un bidon d’essence de 5 litres, a aussi été consommé par plusieurs personnes dans un spa.

Festif

Qualifiant son état de «festif», il a précisé qu’il n’aurait pas «conduit sa voiture», mais qu’il conservait «une bonne perception des choses». Lorsqu’il est sorti du spa, Lehoux dit avoir entendu que la présumée victime «ne feelait pas» et il lui a apporté un verre d’eau avant d’aller se coucher au sous-sol.

Plus tard, il dit s’être réveillé «parce qu’un collègue ronflait», puis il est monté au rez-de-chaussée pour aller à la salle de bain.

Il est ensuite entré dans la chambre de sa collègue avec l’intention de lui dire qu’il était incapable de dormir. «J’espérais qu’elle m’invite à rester avec elle puisqu’elle m’attirait», a-t-il dit en réponse aux questions de son avocat, Me Charles Levasseur.

Selon lui, la jeune femme était éveillée lorsqu’il s’est présenté dans la chambre et, après avoir parlé, a consenti à ce qu’il se couche près d’elle. «Elle m’a dit qu’elle était nue, je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas et elle a dit ok», a-t-il ajouté pendant que la présumée victime, qui prenait place dans la salle d’audience, a quitté en pleurant.

Lehoux a poursuivi son témoignage en disant qu’ils se sont ensuite rapprochés puis embrassés.

Relation complète

«Les préliminaires ont commencé. On se caressait, je lui ai fait le sexe oral. Elle a eu des réactions de plaisir et ses mains glissaient dans mes cheveux», a-t-il témoigné.

Une fois l’acte consommé, il a quitté la chambre «pour éviter le mémérage», puis, le lendemain, lorsqu’il est retourné chez lui, « les remords ont débuté» parce qu’il avait, à l’époque, une copine.

Quelques jours plus tard, lors d’un rendez-vous avec la présumée victime pour «éclaircir la situation», il dit avoir compris que «leur perception» n’avait pas été la même et que la femme l’accusait de l’avoir violée.