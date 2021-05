Des spectacles gratuits en août

Après avoir annulé son édition 2020, le ComediHa! Fest-Québec renaît dans une formule entièrement repensée en fonction de la pandémie. Non seulement le festival hybride s’échelonnera sur un mois plutôt que sur deux semaines, soit du 28 juillet au 28 août, mais tous les spectacles, en virtuel et en présentiel, seront gratuits.

Des dizaines d’événements seront présentés gratuitement grâce aux partenaires financiers de ComediHa!, mais aussi grâce à la contribution de tous les paliers de gouvernement, municipal, provincial et fédéral, notamment l’aide de 400 millions $ annoncée il y a trois semaines par le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, pour appuyer les festivals et événements locaux.

Le festival d’humour se déploiera dans un premier temps en ligne, sur sa nouvelle plateforme ComediHa.tv.

Mais la directrice générale du festival, Josée Charland, promet aussi une importante programmation en présentiel, en salles et à l’extérieur.

« On est en train de développer un nouveau plan pour l’extérieur, confie-t-elle au Journal. On veut aller à la rencontre des gens, dans la mesure du possible. Il faut leur donner envie de rire, les divertir, peu importe comment ça va se déployer ».

Le contenu de la programmation sera dévoilé dans les prochaines semaines, puisque l’organisation est toujours en discussion avec la Santé publique, entre autres quant aux jauges autorisées à l’extérieur.

« Ça aura un impact majeur sur le déploiement de nos sites, mentionne la directrice générale. On croit que dans les prochains jours, prochaines semaines, il y aura des annonces à ce niveau-là. En termes de prévisibilité à court terme, ça commence à devenir difficile, même si bien évidemment, on est conscient que ça pourra changer au cours de l’été. [...] Mais on a bon espoir de pouvoir réaliser notre projet dans sa totalité, avec toutes les mesures que ça implique. »

Et des galas

On sait que les six galas traditionnels, captés pour la télé, seront de retour.

Quant au prolongement du festival, qui commencera plus tôt et qui finira plus tard que d’habitude, Josée Charland indique que c’est pour rejoindre le plus grand nombre de spectateurs possible, compte tenu des jauges réduites.

► Le ComediHa! Fest-Québec aura lieu du 28 juillet au 28 août.