États-Unis: Joe Biden sous pression pour rouvrir la frontière avec le Canada

Un puissant élu démocrate demande à l’administration Biden de rouvrir la frontière avec le Canada aux personnes vaccinées.

«Il faut trouver un moyen de rouvrir cette frontière de manière sécuritaire le plus rapidement possible», a déclaré le leader de la majorité démocrate au Sénat des États-Unis, Chuck Schumer, lors d’un point de presse tenu mercredi devant la frontière qui sépare l’Ontario de l’État de New York, État que M. Schumer représente comme sénateur.

Les impacts sur l’économie, notamment sur l’industrie du tourisme, et sur des familles qui ont des proches dans le pays voisin sont trop grands pour maintenir cette fermeture, qui dure maintenant depuis plus d’un an et dont la reconduction chaque mois est «arbitraire», selon le sénateur.

La frontière est fermée depuis le 18 mars 2021. La mesure a été reconduite jusqu’au 21 mai, le 21 avril dernier.

Pour les vaccinés

Le ténor démocrate demande ainsi aux gouvernements canadien et américain de s’entendre sur des critères clairs à remplir pour rouvrir la frontière.

Il est également d’avis que toute personne vaccinée devrait pouvoir traverser la frontière pour des déplacements essentiels qui incluent des activités économiques, mais aussi pour des visites entre proches. Plus tard, la frontière devrait être complètement ouverte aux vaccinés, a-t-il ajouté.

Aux États-Unis, 45,3% de la population a reçu au moins une dose et 32,7% d'elle est pleinement vaccinée.

Au Canada, la couverture vaccinale est toutefois encore loin derrière celle de nos voisins du sud parce que 32,6% de la population a reçu une première dose et seulement 3,1% d'elle est pleinement vaccinée.

L’inverse au Canada

Pas plus tard que la semaine dernière, le gouvernement Trudeau faisait quant à lui face à des pressions du premier ministre Doug Ford pour resserrer les mesures à la frontière, alors que l’Ontario lutte toujours contre une vague sans précédent de cas de COVID-19.

Doug Ford avait, entre autres, réclamé que la quarantaine obligatoire de trois jours à l'hôtel pour les voyageurs en avion soit aussi imposée à ceux qui empruntent la frontière terrestre en provenance des États-Unis.

Actuellement, ces derniers doivent présenter le résultat négatif d’un test passé dans les trois derniers jours tout en se trouvant en sol américain depuis au moins deux semaines.

Justin Trudeau n’a pas cédé à ces demandes de son homologue ontarien.

