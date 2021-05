COVID-19 au Québec: «Il ne faut pas déclarer victoire trop tôt»

Bien que la situation liée à la COVID-19 est «encourageante» au Québec, la Dre Joanne Liu, professeure spécialiste des urgences pandémiques et sanitaires à l’université McGill, prévient qu’il ne faut pas baisser la garde.

«Il ne faut pas déclarer victoire trop tôt parce que c’est souvent l’erreur qu’on fait dans les pandémies et on s’en mord souvent les doigts», a insisté en entrevue à LCN, jeudi, l’ancienne présidente internationale de Médecins sans frontières.

«C’est important de se demander si on peut continuer encore un peu plus longtemps pour s’assurer que la transmission communautaire est la plus basse possible, parce qu’on sait que lorsque les mois chauds vont arriver, on va déconfiner dans notre tête et on va déconfiner physiquement, ça va être trop tentant», a-t-elle ajouté.

