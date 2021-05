Le harcèlement en politique, pas si rare que ça?

Le comportement abusif de l’ex-ministre caquiste Marie-Eve Proulx n’est pas une exception dans la sphère politique, selon la chroniqueuse Yasmine Abdelfadel, qui a elle-même oeuvré comme attachée de presse pour le gouvernement Couillard.

Mardi, l’ex-ministre du Développement économique régional a abandonné son poste à la suite d’une série d’allégations de harcèlement psychologique à son endroit. Elle continuera toutefois son travail de députée de Côte-du-Sud.

« Richard, j’aurais aimé te dire que le cas de Marie-Eve Proulx est une exception, mais j’ai été attaché politique et attaché de presse, et la vérité, c'est que ça arrive plus souvent qu’on le pense, confie celle qui a également occupé un rôle de conseillère politique sous Jean Charest. Des ministres qui se défoulent sur leurs attachés politiques, ce n'est pas si rare que ça. »