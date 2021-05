L’Heure Bleue repart enfin

La dernière saison de L’Heure Bleue est officiellement en route. Reportés d’une année en raison d’une certaine pandémie, les tournages des 12 épisodes qui viendront clôturer la série battent leur plein.

Céline Bonnier, Benoît Gouin, Jean-Philippe Perras, Sylvie Moreau et Jean Petitclerc ont repris du service au début du mois d’avril. Les tournages s’étireront jusqu’au 8 juillet. La réalisatrice Anne De Léan (Le jeu, 30 vies) a retrouvé son poste derrière l’objectif.

Jointe au téléphone, Anne Boyer, qui coécrit et coproduit la série avec Michel D’Astous, promet une conclusion « tournée vers l’avenir ».

Cette annonce devrait rassurer les 1 200 000 téléspectateurs qui suivent L’heure bleue, puisqu’au dernier épisode, diffusé en mars 2020, les choses étaient plutôt sombres. Le personnage de Thomas (Alex Godbout) s’était suicidé en s’élançant devant un camion. Le drame aurait pu être bien pire, puisqu’avant de commettre l’irréparable, le jeune homme avait failli entraîner son petit garçon.

Anne Boyer parle d’une ultime demi-saison sur « une note plus positive ». « Les personnages trouvent un chemin qui, dans certains cas, leur permet de déployer leurs ailes », souligne-t-elle.

Quand L’Heure Bleue retrouvera les ondes de TVA en septembre, l’action reprendra six semaines après l’horrible drame.

« Clara [Alice Morel-Michaud] n’est pas du tout remise des événements, précise Anne Boyer. Elle a même développé une phobie de quitter son bébé. Elle se sent coupable. Et pour essayer de traverser cette épreuve, elle décide de retourner à Cowansville. »

« La finale qu’ils méritent »

En entrevue avec Le Journal l’été dernier pour expliquer leur décision de repousser les tournages de L’Heure Bleue, Anne Boyer et Michel D’Astous disaient qu’ils n’avaient pas envie de dénaturer le scénario pour s’ajuster aux règles de distanciation qui encadrent les plateaux de tournage.

Or, 10 mois plus tard, ces mesures sont toujours en vigueur. Alors, pourquoi ont-ils décidé de relancer la machine ?

« L’an passé, on était dans l’inconnu, souligne Anne Boyer. On pensait qu’on allait devoir sacrifier les scènes de rapprochements... Un an plus tard, on a pris beaucoup d’expérience en tournages COVID. C’est sûr qu’on a dû modifier certaines scènes et retravailler les textes, mais on n’a changé aucun enjeu important. On est vraiment satisfaits. On donne aux téléspectateurs la finale qu’ils méritent. »