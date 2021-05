Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 7 mai:

«Mariage, orgueil et préjugés»

Cette romance réunit deux personnes fort différentes, mais toutes deux très amoureuses: Elizabeth, une enseignante qui a les deux pieds bien sur terre, et Donovan, un homme d’affaires new-yorkais réservé. Pourtant, ils ont la ferme intention de se fiancer et de se marier.

Vendredi, 18 h, ELLE Fictions.

«Moi j’mange»

Les crustacés s’invitent sur le plateau de l’émission animée par Stéphane Bellavance. Avant de les poser sur son assiette, il apprend quelles sont les variétés les plus écoresponsables et comprend qu’il vaut mieux ne pas gaspiller des crevettes en carapaces qu’on nous vend au poids.

Vendredi, 19 h, Télé-Québec.

«Le smoking»

Un habit ne fait pas un homme, dit-on. Pourtant, c’est tout le contraire avec Jimmy Tong, le personnage auquel Jackie Chan prête ses traits le temps de cette comédie d’action. Chauffeur tout ce qu’il y a de plus ordinaire, il se métamorphose en agent secret grâce à un smoking truffé de gadgets.

Vendredi, 20 h, Z.

«Scoppa et moi»

Univers fermé et inaccessible pour à peu près tout le monde, la mafia montréalaise se dévoile grâce aux confidences du célèbre chef mafieux Andrew Scoppa recueillies par les journalistes Félix Séguin et Éric Thibault. Jeux de coulisses, méthodes et infos sur des crimes remplissent ce documentaire.

Vendredi, 21 h, LCN.

«Dans la télé de...»

Début de cette émission de rencontres animée par Catherine Trudeau. Face à elle, Guylaine Tremblay, une comédienne qui a toujours aimé le petit écran. C’est devant un écran que l’artiste a fait connaissance avec des premiers modèles féministes, est devenue assoiffée de liberté et a découvert les joies des télé-théâtres.

Vendredi, 21 h, ARTV.

«Craindre son coloc»

Cette nouveauté prouve que la colocation peut être bien pire qu’un simple désagrément: elle peut tourner au cauchemar. Certaines personnes ont eu le malheur de partager leur espace de vie avec des psychopathes. Dans le premier épisode, deux jeunes femmes habitant ensemble se détestent.

Vendredi, 21 h, Canal D.

«Mains de pierre»

Drame sportif qui raconte comment le boxeur Robert Duran (Edgar Ramirez) - futur champion - et l’entraîneur vedette Ray Arcel (Robert De Niro) vont changer à jamais leur vie en travaillant conjointement. Le chanteur Usher participe aussi à ce film en incarnant Sugar Ray Leonard.

Vendredi, 23 h 35, TVA.