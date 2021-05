Accusations complétées contre Maheux

L’homme chez qui un véritable arsenal de guerre a été retrouvé, en février, a vu les accusations portées contre lui être précisées, vendredi, par le ministère public.

Karl Maheux, 47 ans, qui serait, selon nos informations, analyste en informatique au ministère de l’Éducation, a donc été formellement accusé d’avoir importé un dispositif prohibé, le 5 février dernier, à savoir un silencieux pour arme à feu.

On lui reproche également d’avoir eu en sa possession des dispositifs prohibés, soit six silencieux, cinq contenants aérosol de poivre de cayenne et deux couteaux à ouverture automatique.

Toujours à la même date, on lui reproche également d’avoir eu en sa possession cinq chargeurs à grande capacité, une arme à feu prohibée, soit un revolver de calibre .32, ainsi que plusieurs substances explosives.

Rappelons que Karl Maheux s’était fait arrêter à son domicile de L’Ancienne-Lorette par la GRC après qu’il se fut fait livrer, par la poste, un silencieux pour une arme à feu.

Le dossier de l’homme qui a pu retrouver sa liberté pour la suite des procédures reviendra devant le tribunal le 22 juin.