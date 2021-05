Des cadeaux gourmands pour la fête des Mères

À notre tour de gâter maman ! La fête des Mères est l’occasion parfaite pour la remercier et lui répéter notre amour. Et pour ça, quoi de mieux qu’un cadeau gourmand ?

Un brunch, une surprise sucrée, un 5 à 7 improvisé, en personne ou par livraison, voilà bien des façons de créer un beau moment pour vos mamies, votre maman, ou celle de vos enfants.

Jolis cupcakes

Photo courtoisie

Quoi de plus excitant que des jolis cupcakes colorés ? Ceux de la boutique du Plateau Les Glaceurs sont aériens, juste assez sucrés, pleins de saveurs fruitées ! Demandez la collection spéciale pour les mamans, des cupcakes jolis comme des fleurs et frais comme le printemps.

► lesglaceurs.ca

Tendres biscuits

Photo courtoisie

Les biscuits de Blonde Biscuiterie, située à Laval, sont uniques en leur genre. Bien dodus, moelleux à souhait, ils sont tendres et fondants ! Déclinés en plusieurs saveurs, ils sont garnis de fruits, de pépites de chocolat, de bonbons ou de caramel coulant.

► blondebiscuiterie.com/fr

Plateau pour l’apéro

Photo courtoisie

Pour un joyeux 5 à 7 festif, rien de mieux qu’un plateau À l’apéro. Alléchants fromages, charcuteries, crudités et petites bouchées, ces plateaux d’un chic fou sont un parfait prétexte pour partir en pique-nique ou trinquer à la santé de maman. Disponibles un peu partout au Québec.

► alapero.ca

Petits choux

Photo courtoisie

Succès assuré avec les petits choux à la crème de la pâtisserie Les gourmandises de Marie-Antoinette, située dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Tous plus colorés les uns que les autres, ils sont fourrés de crème savoureuse au goût de fruits frais. Grand-maman en raffolera !

► lesgourmandisesdemarieantoinette.com

Bouquets gourmands

Photo courtoisie

Vous ne savez quoi choisir entre les fruits, le chocolat ou les fleurs ? N’hésitez plus ! Les bouquets comestibles d’Art Studio, de Mascouche, sont là pour ça. Personnalisés, pour toutes les occasions, ils sont confectionnés le jour même et livrés partout au Québec.

► artstudioaliona.ca/fr

Exotique chocolat

Photo courtoisie

Avec la boîte découverte d’Amango Cacao, de Montréal, c’est l’aventure. Voici l’occasion d’explorer une variété de différents chocolats véganes et équitables aux saveurs exotiques et fruitées, telles que mangue ou fruit du baobab.

► amangocacao.com/

Caramels aux fleurs

Photo courtoisie

Créés par les moines de l’Abbaye Val Notre-Dame, de Saint-Jean-de-Matha, ces caramels parfumés aux fleurs sont un délice. Un trio aux saveurs subtiles de fleur de sel, rose et cardamome, et mélilot et poivre des dunes.

► abbayevalnotredame.ca/

Moelleux biscottis

Photo courtoisie

Votre mama italienne vous faisait des biscottis dans votre enfance ? Faites-lui découvrir la nouvelle tendance : les biscottis moelleux fourrés à la tartinade au chocolat de Dolci Foti, une entreprise de Laval. Du vrai bonbon !

► dolcifoti.com

Meringues aériennes

Photo courtoisie

Parfaites pour un cadeau à envoyer par la poste, voici les meringues toutes légères faites à la main de Cafiti, une entreprise de Saint-Polycarpe. Colorées en deux tons, elles se déclinent en plusieurs saveurs, toutes plus délicieuses les unes que les autres.

► cafiti.com

Tisane de fleurs

Photo courtoisie

Réalisée par Floral Tea, de Laval, cette tisane à la fleur d’oranger présente un goût d’orange, de miel et de cannelle. Une idée cadeau pleine de douceur qui permet d’offrir une délicieuse façon de relaxer. Disponible en différents mélanges offerts dans un pot réutilisable.

► lesthesfloraltea.com