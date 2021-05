Disney trop «woke»?

Une fois de plus l’opposition entre la mouvance woke et des conservateurs américains se manifestent. Cette fois, c’est l’entreprise Disney qui fait réagir.

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je commence à être las des réactions épidermiques et d’un débat qui prend une drôle de tournure. Si d’un côté l’historien en moi réagit chaque fois qu’on exerce une forme de censure ou de révision du passé sous prétexte de ne pas choquer, de l’autre je considère que l’expression woke est devenue un fourre-tout. Un épouvantail qu’on agite pour tout et pour rien.

Que reproche-t-on cette fois à Disney et qui résulterait de la culture du bannissement? Elle a décidé de revoir des trames sonores ou des représentations de certains de ces manèges dans ses parcs à thèmes. On veut par exemple retirer des chansons ou des airs qui évoquaient une vie idyllique sur les plantations du sud des États-Unis après la guerre de Sécession.

Le souci de l’entreprise est de favoriser une approche plus inclusive et représentative. Bien sûr, on espère que ces changements auront pour effet de maintenir ou d’augmenter la fréquentation. D’autres grandes compagnies agissent de la même manière depuis quelques années. Être le reflet de son époque n’est absolument pas incompatible avec la recherche d’une augmentation des revenus, ce serait plutôt le contraire. Au sortir de la pandémie, ramener les consommateurs est plus pressant que jamais.

Que soit sur le plan de la philosophie de l’entreprise ou au strict plan financier, les changements proposés par Disney me semblent parfaitement logiques. Défendre le passé ou le protéger n’équivaut pas à faire la promotion de ses pages les plus sombres, ce n’est pas woke, c’est sain. On ne censure rien ici, on s’adapte.

N’empêche, plusieurs conservateurs ne décolèrent pas et le débat fait rage. Ceux qui s’opposent aux changements adhèrent souvent à ce texte d’abord relayé par l’Orlando Sentinel. Pour l’auteur, Disney, comme d’autres entreprises, s’est trop politisée. Lui qui dépensait jadis sans compter au parc d'Orlando, ne s’y reconnaît tout simplement plus.

Il exprime très ouvertement sa pensée ici : «More broadly, like many corporations, Disney has been politicizing its business. Full disclosure: I am a Christian and a conservative Republican, so the people who run Disney and I do not see eye to eye.» Comme chrétien et conservateur, il serait en opposition avec les dirigeants du géant du divertissement.

Nostalgique et bien ancré dans ses habitudes, ce client considère que Disney vient de rompre le charme et qu’en y séjournant il est désormais confronté à un rappel de la réalité dont il souhaitait s’évader pendant quelques heures avec sa famille.

La compagnie a fort probablement noté la réaction puisque ce client n’est pas le seul à déplorer les ajustements. Peu importe la teneur de la réponse, il s’agira d’abord et avant tout d’une décision d’affaires.

J’aimerais préciser avant de terminer, que les changements apportés par Disney sont mineurs si on considère l’ensemble des activités proposées et que rien ne semble dénaturer les parcs à thèmes que bien des Québécois ont également fréquentés et fréquenteront à nouveau lorsqu’on ouvrira les frontières.

Interrogée sur l’impact des modifications et la réaction de plusieurs conservateurs, l’historienne Shannon McHugh de la University of Boston précise que dès le début de l’aventure, Walt Disney souhaitait une expérience inclusive et que le progrès est au cœur de son ADN.

McHugh rappelle d’ailleurs une citation du fondateur qui exprime bien son désir de rassembler : «To all who come to this happy place: Welcome. Disneyland is your land.»

Une fois de plus les États-Unis nous offrent involontairement une leçon que nous devrions nous empresser de retenir. Évitons les excès dans nos débats, surtout à une époque où les réseaux sociaux transforment ces excès en débordements de haine et de violence.

Cessons de voir des «wokes» partout. Si certains des véritables tenants de cette mouvance se posent en censeurs ou en dépositaires du politiquement correct, leurs opposants abusent de l’étiquette. Après tout, Mickey Mouse n’est pas la souris qui a accouché du wokisme.