Duclair participera enfin aux éliminatoires

Maintenant que les Panthers de la Floride sont assurés de participer aux séries d’après-saison, le Québécois Anthony Duclair peut officiellement dire qu’il participera aux éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour la toute première fois de sa carrière.

• À lire aussi: Wayne Gretzky analyste à la télévision?

• À lire aussi: Maple Leafs: une étape importante pour Frederik Andersen

«Quand j'ai signé un contrat avec les Panthers, c'était précisément pour participer aux séries, a-t-il déclaré en entrevue au site LNH.com, jeudi. J'avais vu l'opportunité avec tout le talent qu'il y a au sein de cette équipe. Je sais à quel point c'est difficile d'atteindre les séries, alors je vais en profiter. J'ai très hâte.»

Depuis ses débuts dans le circuit Bettman, Duclair a vécu très peu de stabilité. Sélectionné lors de la troisième ronde (80e au total) du repêchage de 2013, par les Rangers de New York, l’attaquant a rapidement été échangé aux Coyotes de l’Arizona, où il a joué un peu plus de deux saisons avant d’être transigé de nouveau, cette fois, aux Blackhawks de Chicago. Il a ensuite porté les uniformes des Blue Jackets de Columbus et des Sénateurs d’Ottawa, avec lesquels il s’est taillé une place au match des étoiles de la LNH, en 2020.

Lors du dernier entre-saison, il s’est joint aux Panthers grâce à un contrat d’une saison, son quatrième du genre en autant de campagnes. En plus de joindre des joueurs déjà établis, comme le Québécois Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov, Duclair faisait partie d’un groupe de nouveaux joueurs, qui inclut Patric Hornqvist et Carter Verhaeghe, amenés dans l’organisation des Panthers par le directeur général Bill Zito.

Les Panthers occupent le troisième rang de la division Centrale, et le quatrième au classement de la LNH, avec une récolte de 75 points en 54 matchs.

«On avait tous quelque chose à prouver, et quand tu apportes ce genre de motivation dans un concept d'équipe, ça pousse tout le monde vers le haut, a indiqué Duclair. [...] C'est pour ça qu'on a surpris des observateurs et des équipes avec notre bon début de saison.

«À un certain moment, on a réalisé qu'on formait une bonne équipe et on l'a prouvé tout au long de l'année. Quand on regarde notre formation, on a beaucoup de profondeur et on a des jeunes qui peuvent prendre la relève des blessés. Ils seront d'une aide précieuse pour les séries.»

Quant à son avenir, Duclair n’ose pas trop y penser, lui qui goûtera finalement à la fièvre des séries éliminatoires, mais une production de 31 points en 41 matchs pourrait lui permettre de sécuriser son avenir.

«C'est sûr que la stabilité était un de mes objectifs, a-t-il conclu. J'adore ça ici et je suis très confortable. Je me vois en Floride dans le futur, mais on va parler de ça plus tard. Pour l'instant, mon focus est sur les séries et les séries seulement.»