Gymnastique: le Canada renonce à un tournoi qualificatif pour Tokyo à cause de la COVID-19

La Fédération canadienne de gymnastique a annoncé vendredi que ses athlètes ne participeraient pas à l'épreuve de qualification de dernière chance pour les Jeux olympiques de Tokyo le mois prochain, à Rio, en raison de craintes liées à la pandémie de coronavirus.

Il n'y aura donc pas d'équipe canadienne aux Championnats panaméricains 2021, qui se tiendront au Brésil du 4 au 13 juin, avec comme conséquence pour ses gymnastes de laisser passer une chance de qualification dans les épreuves artistiques masculines et féminines ainsi qu'en rythmique.

Le Brésil est en proie à une escalade des cas de contaminations à la COVID-19 et totalise plus de 416 000 décès, ce qui en fait le deuxième pays le plus endeuillé au monde derrière les États-Unis.

«Dans ce contexte de pandémie, il est nécessaire de se préoccuper des déplacements à l'étranger pour participer à des compétitions», a justifié Ian Moss, directeur général de Gymnastique Canada, dans un communiqué.

«La Fédération a un protocole d'évaluation des risques très détaillé et nous avons estimé que le risque pour la santé et la sécurité de tout le personnel voyageur était trop élevé pour envisager de participer à la compétition», a-t-il expliqué.

Pour les gymnastes qui espéraient encore valider leur billet pour Tokyo, le rêve s'effondre. «Nous sommes conscients de l'impact de ces décisions sur nos athlètes, en particulier les seniors, qui ont consacré tant d'années à leur ambition de participer aux Jeux olympiques», a regretté Ian Moss.