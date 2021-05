Il existe des «Airbnb» pour trouver des VR et des vans aménagées à louer

Il existe de plus en plus de petites compagnies québécoises qui louent des vans aménagées . Mais saviez-vous qu’il existe aussi des «Airbnb du VR», avec des petites caravanes en location un peu partout au Québec?

Outdoorsy

Il y a d’abord le site Outdoorsy , né en 2015 aux États-Unis, mais présent à travers le Canada.

Le principe de cette plateforme est vraiment semblable à celui du site Airbnb, puisque ce sont des particuliers - mais aussi certaines entreprises - qui y mettent leur véhicule récréatif (VR) en location.

On y trouve d’ailleurs tous les types et formats de VR possibles, pas seulement de fourgonettes aménagées. L’offre va du «motorisé»de 38 pieds au Jeep avec tente sur le toit, en passant par la tente-roulotte et le Westfalia au look rétro.

Outdoorsy annonce un inventaire de 200 000 véhicules dans 4800 villes de 14 pays différents. Pour ce qui est du Québec seulement, la plateforme affiche 525 véhicules récréatifs.

Si vous êtes intéressés uniquement par les vans aménagées, il vous suffit de sélectionner ce type de véhicule quand vous faites votre recherche.

Au moment d’écrire ceci, on obtient une trentaine de résultats pour ce critère pour un séjour d’une semaine au début juillet, au départ de Montréal. Les prix sont variables et démarrent à 85 $ par nuit.

RVezy

L’autre site de location de VR de type Airbnb est RVezy , lancé en 2016 par deux entrepreneurs d’Ottawa et présent au Canada et aux États-Unis.

Il offre lui aussi divers types et formats de véhicules et permet lui aussi de chercher uniquement des petites fourgonnettes si votre envie est d’essayer la «vanlife».

Une vingtaine d’options s’offrent à vous pour ce critère, en ce moment, pour une location de 7 jours au début juillet, à partir de Montréal. Le prix le plus bas est de 56 $ par nuit.

RVezy et Outdoorsy offrent tous les deux un service de livraison des VR si désiré (chez soi, à destination, etc.), l’assistance routière 24/7 et diverses options d’assurances pour les conducteurs.

Ne reste plus qu’à espérer que les road trips soient possibles au Québec - et même ailleurs au Canada, soyons fou! - cet été...

* Les déplacements interrégionaux sont toujours déconseillés. Les déplacements des zones rouges et orange vers les zones jaunes sont interdits.