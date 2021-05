Le TFC a un nouveau défenseur

Le Toronto FC (TFC) a rapatrié le défenseur Kemar Lawrence en Major League Soccer (MLS).

Vendredi, le club a annoncé s’être entendu sur les modalités d’un contrat allant jusqu’à la conclusion de la campagne 2024 avec l’arrière jamaïquain.

Jusqu’à tout récemment, Lawrence évoluait pour le Royal Sporting Club d’Anderlecht en Belgique. Il avait précédemment porté l’uniforme des Red Bulls de New York, soit de 2015 à 2019. Avec la formation de la Grosse Pomme, il a côtoyé Ali Curtis et Chris Armas, qui sont respectivement directeur général et entraîneur-chef du TFC.

En 146 matchs dans la MLS, l’athlète de 28 ans a amassé cinq buts et 12 passes décisives. En 2018, l’année où les Red Bulls ont remporté le championnat de la saison régulière, Lawrence avait été nommé sur le onze toute étoile du circuit Garber.

«Nous sommes très excités par le fait que Kemar se joigne à notre équipe, a indiqué Curtis, dans un communiqué. C’est un furieux compétiteur. Il a de l’expérience et il fait de notre club une meilleure équipe.»

«Je suis persuadé que nous sommes un très bon choix pour Kemar et qu’il complète bien notre formation, a quant à lui dit Armas. Il ajoute de l’expérience, de l’intensité et une présence défensive féroce. Je suis ravi de recommencer à travailler avec lui.»