Les doutes de Benfeito dissipés

Les doutes de Meaghan Benfeito se sont envolés au moment même où elle plongeait dans l’or pour assurer sa qualification olympique au 10 m synchro à la Coupe du monde de Tokyo.

Avant son départ pour la Coupe du monde de Tokyo, qui s’est déroulée du 1er au 6 mai, la plongeuse de 32 ans craignait que les Jeux olympiques soient annulés en raison de la pandémie. À son retour, ses doutes se sont dissipés.

« Je suis convaincue que les Jeux auront lieu, a déclaré Benfeito, vendredi, lors d’un entretien deux jours après son retour au pays. C’était l’inconnu lors des premiers jours, mais je suis très confiante que les Jeux auront lieu cet été. »

Les règles étaient très strictes et Benfeito assure que tous les athlètes les ont suivies à la lettre. « Ça faisait plus d’un an qu’on n’avait pas plongé et tous voulaient que ça se passe bien, a expliqué celle qui vivra ses quatrièmes Jeux. C’était difficile au début, mais on comprend pourquoi les règles sont aussi sévères. »

« On ne pouvait pas quitter notre étage et on sortait de notre chambre uniquement pour aller chercher nos repas à l’ascenseur ou pour se rendre à la piscine pour les entraînements et les compétitions, de poursuivre la double médaillée de bronze des Jeux de Rio en 2016. Contrairement à l’habitude, nous avions des chambres individuelles. Nous avons été testés tous les jours et on respectait la distanciation de deux mètres à la piscine, en plus de porter le masque le plus souvent possible. »

Des papillons bienvenus

Ce retour à la compétition dans la piscine olympique a comblé Benfeito. « En dehors des plongeurs, les gens ne comprennent pas l’importance de connaître la piscine dans laquelle on plonge, a-t-elle souligné. C’est toujours super important de découvrir la piscine olympique avant les Jeux. C’est une belle piscine et l’eau est chaude. Les plates-formes sont plus longues qu’à l’habitude et on se retrouve plus loin du bord de la piscine. Habituellement, on voit le bord de la piscine quand nous sommes dans les airs et il a fallu quelques plongeons pour s’ajuster et retrouver nos repères. Lors des entraînements, un bénévole s’assurait qu’on ne soit pas plus de cinq ou six sur la plate-forme au lieu de 15. On attendait en bas. C’est le fun qu’ils aient pensé à ça. »

Ce retour a été salutaire pour Benfeito et sa partenaire Caeli McKay. « Ça fait du bien de retrouver de vrais juges ainsi que le stress et les papillons d’une compétition, a-t-elle raconté. J’étais contente de retrouver des amies que je n’avais pas vues depuis un an et demi et avec lesquelles j’ai grandi. Ça fait du bien au moral. »

La médaille d’or du duo Benfeito-McKay confirmait leur présence aux Jeux, contrairement aux épreuves individuelles où le Canada devait ouvrir des places supplémentaires, et la sélection des athlètes aura lieu du 11 au 13 juin lors des essais olympiques à Toronto.

« Les Chinoises et les Américaines qui étaient sur le podium au dernier mondial n’étaient pas présentes à Tokyo, mais c’est motivant d’avoir battu les Malaisiennes qui ont remporté l’argent au mondial. Ça va nous motiver à travailler encore plus fort pour se rapprocher des Chinoises. »

Une première

Si Benfeito avait dû emprunter le même chemin en 2012 pour assurer sa qualification aux Jeux de Londres, où elle a remporté sa première médaille après avoir raté le podium au mondial l’année précédente, McKay vivait une première sélection olympique. « Caeli a été extraordinaire. Elle a bien géré le stress et elle était prête mentalement. Il y a plus de pression en Coupe du monde quand tu dois assurer ta qualification olympique qu’aux Jeux eux-mêmes quand tu n’as plus rien à perdre. Nous serons encore meilleures aux Jeux. »

Benfeito et McKay avaient connu des ennuis lors des préliminaires en terminant en 6e place parmi les 11 équipes, mais tous les duos accédaient à la finale et les compteurs repartaient à zéro.